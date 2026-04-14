Κεφαλονιά: Πρωταθλητής της άρσης βαρών ο ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της Μυρτώς

Πρωταθλητής της άρσης βαρών είναι ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά που εντοπίστηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος Έλληνας, που πριν από περίπου 8 χρόνια είχε κερδίσει ευρωπαϊκό μετάλλιο, μαζί με τον 22χρονο φίλο του που έχει και αυτός συλληφθεί, και μια ακόμη κοπέλα, μάλιστα λίγο πριν εντοπιστεί η 19χρονη νεκρή στο Αργοστόλι, φαίνεται να βρίσκονταν μαζί σε ξενοδοχείο της περιοχής. Ο 26χρονος και ο 22χρονος σήμερα το πρωί (14.04.2026), συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους, πήγαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς και παραδόθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόσο οι δύο άνδρες όσο και ένα ακόμη άτομο αποτυπώνονται σε βίντεο που έχει στην κατοχή της η αστυνομία, να μεταφέρουν την 19χρονη και να την αφήνουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο σημείο όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Μιλώντας στο newsit.gr, ο αδερφός του 22χρονου που έχει συλληφθεί με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τα όσα του είπε ο κατηγορούμενος λίγο πριν παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές.

«Είδα το πρωί τον αδερφό μου και ήταν αναστατωμένος. Τον ρώτησα τι έχει και μου είπε ότι δεν μπορεί να μου πει. Το μόνο που μου είπε ήταν ότι περίμενε τον φίλο του, τον 26χρονο, και τον δικηγόρο για να πάνε να παρουσιαστούν στο τμήμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν τον ρώτησα τι έχει γίνει, μου είπε ότι το βράδυ ήταν με τον 26χρονο, την 19χρονη Μυρτώ και μια ακόμη κοπέλα και ότι κάθονταν σε ξενοδοχείο. Ο αδερφός μου δεν είχε σχέση με τη Μυρτώ, αλλά ο 26χρονος την γνώριζε».

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Τρίτης, το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για μια 19χρονη κοπέλα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, απέναντι από κατάστημα εστίασης.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετέφερε το κορίτσι στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς όπου δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν.