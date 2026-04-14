Κεφαλονιά: «Το παιδί μου δεν έχει κάνει κάτι, είναι αθώο» λέει η μητέρα του 26χρονου για τον θάνατο της 19χρονης

Οι αρχές εξετάζουν το υλικό στο οποίο φαίνονται οι κατηγορούμενοι που φέρονται να ήταν μαζί με την 19χρονη, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων
Η 19χρονη που βρέθηκε νεκρή σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου
Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά, μετά τις εξελίξεις με τα δύο άτομα που κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο» και φέρονται να ήταν μαζί της λίγο πριν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026), το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για μια 19χρονη κοπέλα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, απέναντι από κατάστημα εστίασης. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετέφερε το κορίτσι στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς όπου δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν.

Η μητέρα του 26χρονου Έλληνα, ενός εκ των δύο κατηγορουμένων, μιλά στο newsit.gr και υποστηρίζει πως ο γιος της δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, τονίζοντας ότι περιμένουν τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

«Το παιδί μου δεν έχει κάνει κάτι, είναι αθώο. Δεν έχω ιδέα τι έχει γίνει… περιμένουμε από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα να μας πούνε», τόνισε η γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, καταγράφονται οι κινήσεις των δύο ανδρών – πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα και έναν 22χρονο με καταγωγή από την Αλβανία. Στο βίντεο φαίνεται πως οι δύο κατηγορούμενοι, περίπου στις 04:40 τα ξημερώματα επί της οδού Καλυψούς Βεργωτή, στο Αργοστόλι, αφήνουν την 19χρονη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, στο σημείο πριν αποχωρήσουν.

Οι αρχές εξετάζουν καρέ καρέ το υλικό, ενώ σε βάρος των δύο ανδρών έχει ασκηθεί δίωξη για «έκθεση σε κίνδυνο». Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναζητείται ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 19χρονη.

