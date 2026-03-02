Κένταυρος: Το ελληνικό όπλο που νίκησε τα drones των Χούθι «βγαίνει μπροστά» για την προστασία της Κύπρου

Οι επιδρομές ιρανικών drones καμικάζι τύπου Shahed στην στρατιωτική βάση της βρετανικής βασιλικής πολεμικής αεροπορίας (RAF) στο Ακρωτήρι της Κύπρου, προκάλεσε την άμεση αντίδραση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που συνδράμουν άμεσα με δύο φρεγάτες και ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 Viper.

Η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αναπτυχθούν η φρεγάτα «Κίμων» τύπου Belharra, μαζί με μια φρεγάτα MEKO, σύμφωνα με πληροφορίες τα «Ψαρά», εξυπηρετεί τον αντικειμενικό σκοπό της επιχείρησης που δεν είναι άλλος από την αεροπορική προστασία και άμυνα της Κύπρου από απειλές όπως drones και πυραύλους.

Εκτός από τις προηγμένες δυνατότητες της φρεγάτας «Κίμων», με πυραύλους Aster 30 σε συνδυασμό με το πανίσχυρο ραντάρ Sea Fire με βεληνεκές εντοπισμού απειλών τα 500 χιλιόμετρα, η επιλογή της φρεγάτας MEKO είναι εξίσου σημαντική λόγω του αντι-drone συστήματος «Κένταυρος» που διαθέτει.

Το «made in Greece» σύστημα αναχαίτισης drones, που κατασκευάζεται από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικού πολέμου με αισθητήρες που συνδυάζει παθητική ανίχνευση πολύ μεγάλης εμβέλειας, έξυπνο γεωεντοπισμό και κατευθυνόμενες παρεμβολές υψηλής ισχύος, για την εξουδετέρωση εχθρικών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων.

Το σύστημα «Κένταυρος» / Φωτογραφία OnAlert.gr / Κώστας Σαρικάς

Εκπέμπει παθητικές ραδιοσυχνότητες σε μεγάλη εμβέλεια, που ανιχνεύουν την απειλή και μπορούν να την ταυτοποιήσουν τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας, με ηλεκτροπτικά και υπέρυθρα συστήματα.

Στη συνέχεια, αναλαμβάνει δράση ο πολλαπλών ζωνών παρεμβολέας υψηλής ισχύος με κατευθυντική κεραία με στόχο να «μπερδέψει» την απειλή, ώστε αυτή να παρεκτραπεί της πορείας του, προστατεύοντας έτσι τα ελληνικά πλοία από εχθρικά drones.

Ο «Κένταυρος» δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αντικαταστάτη των αντιαεροπορικών όπλων, αλλά λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος. Λειτουργεί στο φάσμα συχνοτήτων και παρεμβάλλει τα συστήματα ζεύξης δεδομένων των drones προτού αυτά γίνουν απειλή.

Η πρώτη πολεμική δοκιμασία του «Κένταυρος» ήρθε με τον πιο απαιτητικό τρόπο σε θαλάσσιο περιβάλλον και σε σύνθετο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

Το σύστημα εντόπισε έγκαιρα εισερχόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη όταν αυτά πλησίασαν ελληνικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, κατά την διάρκεια της αποστολής τους στην ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα κατά των Χούθι.

Το σύστημα «Κένταυρος» / Φωτογραφία OnAlert.gr / Κώστας Σαρικάς

Το «Κένταυρος» παρείχε προειδοποίηση στο Κέντρο Πληροφοριών Μάχης και με στοχευμένες παρεμβολές οδήγησε στην απώλεια ελέγχου των εχθρικών συστημάτων και απέδειξε την αξία του στο πεδίο της μάχης, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τρίτες χώρες να δείξουν ενδιαφέρον για την προμήθειά του.

Επίσης, είναι φθηνό σύστημα σε σχέση με τους πυραύλους αέρος ‑ αέρος και επιφανείας ‑ αέρος και από τα απλά ή κατευθυνόμενα βλήματα πυροβόλων. Το γεγονός ότι με παθητικό τρόπο εξουδετερώνονται εχθρικά drones, δίχως την εκτόξευση πανάκριβων πυρομαχικών για χαμηλού κόστους απειλές, είναι ένα από τα πλεονεκτήματά του.

Κάθε αποτροπή και κατάρριψη εξοικονομεί εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε βλήματα και ακόμη χρόνο επαναφόρτωσης. Η επιτυχία με μηδενικά αναλώσιμα είναι ο ορισμός της βιώσιμης άμυνας. Αυτοί είναι οι λόγοι που το «Κένταυρος» όχι μόνο ενσωματώνεται σε ελληνικά πολεμικά πλοία, αλλά οι Ένοπλες Δυνάμεις θέλουν να το εγκαταστήσουν σε χερσαία συστήματα και στρατιωτικές βάσεις.

Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο που ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, το έχει χαρακτηρίσει ως το καταλληλότερο «όπλο» απέναντι στα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Bayraktar.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς