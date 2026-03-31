Κηδεία Μαρινέλλας: Σήμερα στις 14:00 η Ελλάδα θα αποχαιρετίσει την σπουδαία καλλιτέχνιδα

Η Μαρινέλλα σίγησε για πάντα, αλλά αφήνει πίσω της μία σπουδαία παρακαταθήκη. Αμέτρητα τραγούδια που αγαπήθηκαν θα συντροφεύουν ακόμα γενιές και γενιές. Με πόνο καρδιάς, τα πρόσωπα που τη λάτρεψαν, η μονάκριβη κόρη της, τα εγγόνια της, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι σήμερα, Τρίτη (31.03.2026) θα πουν το τελευταίο αντίο στη μοναδική καλλιτέχνιδα.

Με βαθιά συγκίνηση, η Ελλάδα θα πει το «τελευταίο αντίο» στη Μαρινέλλα στις 14:00 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών, ενώ από τις 08:00 έως τις 13:00, η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου. Το newsit.gr θα βρίσκεται εκεί και θα μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όσα πρόκειται να συμβούν στο στερνό αντίο στη Μαρινέλλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι η οικογένεια της Μαρινέλλας επιθυμεί η ταφή να γίνει σε στενό κύκλο και αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα». Στην κηδεία αναμένεται να βρεθούν ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν και από τους πρώτους που δημοσίευσε μήνυμα για τον θάνατό της, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και πολλοί άλλοι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.

Παράλληλα, τη Δευτέρα έγινε γνωστό, μέσω της εκπομπής «Το πρωινό» του ΑΝΤ1, ότι στην κηδεία, θα εκφωνήσουν επικήδειους λόγους η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας.

«Η Μαρινέλλα δεν τα ήθελε αυτά. Όμως δύο άνθρωποι… Για την Μαρινέλλα η πιο σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια ήταν η Χαρούλα Αλεξίου. Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα θα πούνε τους επικήδειους. Παρότι η Μαρινέλλα δεν ήθελε επικήδειους, ήθελε όμως η Χαρούλα. Ο Γιώργος Νταλάρας είναι πολύ σπάνιο να μιλήσει. Θα είναι αυτοί οι δύο. Γιατί δεν θέλουν ούτε να κουράσουν τον κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τζωρτζίνα θέλει όλα να είναι σε μια απόλυτη αρμονία», είπε η δημοσιογράφος Μαίρη Αυγερινοπούλου στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα για τους επικήδειους, μετά το 2.30ο λεπτό του βίντεο.

Η επιθυμία της οικογένειας

Σχετικά με την κηδεία της Μαρινέλλας έκανε και επίσημη ανακοίνωση η οικογένειά της.

View this post on Instagram A post shared by ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ / MARINELLA (@marinelladiva)

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη “Φλόγα”, Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας.