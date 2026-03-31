Κατερίνα Ζαμπέτα για Μαρινέλλα και το τραγούδι «Σταλιά – Σταλιά»: Τον έπιασε τον πατέρα μου συμφόρηση

Η Κατερίνα Ζαμπέτα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μίλησε για την Μαρινέλλα και την ιστορία του τραγουδιού «Σταλιά – Σταλιά», που έγραψε ο πατέρας της, Γιώργος Ζαμπέτας. Το τραγούδι προοριζόταν για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, όμως η «εθνική σταρ» αρνήθηκε να το πει όταν το άκουσε επειδή θεώρησε πως δεν της ταίριαζε. Τα λόγια της είχαν προκαλέσει εκνευρισμό στον σπουδαίο συνθέτη.

Η Μαρινέλλα «άρπαξε» την ευκαιρία και ζήτησε να το ερμηνεύσει εκείνη. Ο Γιώργος Ζαμπέτας δέχτηκε και το «Σταλιά – Σταλιά» έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία της αξεπέραστης ερμηνεύτριας. Η Κατερίνα Ζαμπέτα θυμήθηκε και εξιστόρησε τα σχετικά γεγονότα, ενώ αναφέρθηκε και στον Στέλιο Καζαντζίδη. Όπως είπε, ο πατέρας της ήταν εκείνος που είχε γνωρίσει το μετέπειτα ζευγάρι.

«Έχω γράψει ένα βιβλίο για τον πατέρα μου και τώρα θα γίνει μία επανέκδοση με διαφορετική δομή και θα εκδοθεί κατά τον Νοέμβριο. Από αυτό το βιβλίο και με όλες μου τις αναμνήσεις, θα γίνει η ζωή του σειρά. Την αγαπούσε πολύ ο πατέρας μου τη Μαρινέλλα και την είχε γνωρίσει τότε, είχανε δουλέψει μαζί με τον Στέλιο τον Καζαντζίδη», αφηγείται η Κατερίνα Ζαμπέτα.

Μάλιστα, αποκάλυψε την άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι «Σταλιά-Σταλιά» που έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Μαρινέλλας. «Όταν το ‘φτιαξε το τραγούδι, το πήγε να τ’ ακούσει η Βουγιουκλάκη, η οποία θα το ‘λεγε. “Έλα Αλικάκι μου”, της λέει, “έχω ένα τραγουδάκι για σένα”.

“Για να τ’ ακούσω”, του λέει. Της το βάζει, πρώτο στίχο, δεύτερο στίχο… λέει, “Αυτό να πας να το δώσεις του Καζαντζίδη να το πει”. Τον έπιασε τον πατέρα μου συμφόρηση… Εγκεφαλικό!

Όμως, ήταν η Μαρινέλλα εκεί. Και πάει εδώ από πάνω του και του λέει: “Γιωργάκη, να το πω εγώ αυτό το τραγούδι;”. Και ο πατέρας μου της λέει: “Θέλεις να το πεις, ρε Κίτσα; Πες το!”. Το ‘χε πει με την πρώτη η Μαρινέλλα. Ήτανε πολύ ταλαντούχα. Να ‘ναι καλά εκεί που είναι».

Η ιέρεια του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28.03.2026) μετά από άνιση μάχη που έδινε ύστερα από το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου. Η Μαρινέλλα, όπως και στη ζωή της, πάλεψε γενναία για να ξεπεράσει το πρόβλημα υγεία της. Δυστυχώς το Σάββατο άφησε την τελευταία πνοή στο σπίτι της.