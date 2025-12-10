Ελλάδα

Κοζάνη: Πανικός από πυροτεχνήματα στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή – Καταγγελίες για τραυματισμους, έφυγε τρέχοντας ο κόσμος

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα τα πυροτεχνήματα έσκαγαν πάνω από τα κεφάλια των πολιτών που έψαχναν τρόπο να προστατευτούν
Κινδύνευσαν πολίτες το βράδυ της Τρίτης (09.12.2025) στο κέντρο της Κοζάνης από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης γιορτής.

Το κέντρο της Κοζάνης θύμιζε εμπόλεμη ζώνη με τα πυροτεχνήματα να σκάνε μέσα στο κόσμο και μάλιστα δεν έλειψαν και οι μικροτραυματισμοί.

Σύμφωνα με το Kozanimedia μια γυναίκα ανέφερε πως θραύσμα από πυροτέχνημα την «πέτυχε» στο μέτωπο, με την ίδια να σπεύδει σε παρακείμενο φαρμακείο. Μια άλλη τόνισε ότι ένα θραύσμα τη χτύπησε στο μάγουλο και αναγκάστηκε να φύγει άρον άρον με το παιδί της. Υπάρχει και μαρτυρία ότι κοκκίνησε το μάτι ενός παιδιού από πυροτέχνημα.

Εκτός από την παρατεταμένη ρίψη των πυροτεχνημάτων, προς το τέλος της όλης ενέργειας φαίνεται ότι κάτι δεν πήγε καλά, με τα πυροτεχνήματα, που είχαν τοποθετηθεί μπροστά από το επιβλητικό κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, να «σκάνε» πάνω από τα κεφάλια του κόσμου.

Γονείς έτρεχαν να μαζέψουν και να πάρουν αγκαλιά τα παιδιά τους, κάποιοι έτρεχαν δεξιά και αριστερά, τσιρίγματα ακούγονταν στο χώρο, ενώ υπάρχουν και μικροτραυματισμοί.

Να σημειώσουμε πως την ευθύνη της όλης διοργάνωσης είχε ο Δήμος Κοζάνης, ενώ ακόμη είναι άγνωστο ποιός και πώς τοποθέτησε τόσα πολλά και στο συγκεκριμένο σημείο τα πυροτεχνήματα.

Ελλάδα
