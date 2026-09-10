Κλινική Stem Cell: «Μου είπε ότι βλέπει ένα “καρκινάκι” στο συκώτι ή στο πάγκρεας» – Η καταγγελία γυναίκας για τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο

Μια σοβαρή καταγγελία για την κλινική Stem Cell του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου στο Κολωνάκι κάνει μία γυναίκα που μιλά στο newsit.gr. Πρόκειται για την κλινική στην οδό Καρνεάδου όπου χθες υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Ελπίς» σε ηλικία 54 ετών.

Η καταγγέλλουσα περιγράφει στο newsit.gr την εμπειρία της στη συγκεκριμένη κλινική που, όπως λέει, την έκανε να αναζητήσει ακόμη και τη βοήθεια δικηγόρου καθώς όσα της είπε ο γιατρός για την κατάσταση της υγείας της ήταν πολύ σοβαρά και ψυχοφθόρα.

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Τότε, όπως λέει, αντιμετώπιζε έντονες ημικρανίες και αναζητούσε την αιτία. Μία γνωστή της τής είχε συστήσει τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, παρουσιάζοντάς τον ως έναν «καταπληκτικό» γιατρό, πολύ προχωρημένο, αλλά και ακριβό. «Μου είπε ότι είναι πολύ προχωρημένος και ότι συνδέει τους ασθενείς με μηχανήματα», λέει στο newsit.gr.

Η εικόνα που αντίκρισε μπαίνοντας στο ιατρείο ήταν, όπως περιγράφει, εξίσου ιδιαίτερη. «Ήταν ένα εξωφρενικό ντεκόρ, σαν παλαιοπωλείο στο Μοναστηράκι, με πάρα πολλά αντικείμενα. Ο γιατρός ήταν πολύ εκκεντρικός, δεν φορούσε ιατρική ρόμπα και φορούσε πολύχρωμα παντελόνια. Στην αρχή ήθελα να φύγω, αλλά ντράπηκα», περιγράφει.

Από εκεί και πέρα, όπως υποστηρίζει, ξεκίνησε μία διαδικασία που της ήταν εντελώς άγνωστη. «Με πήγαν σε μία αίθουσα που είχε δύο υπολογιστές. Στη μία εξέταση έβαζα τις παλάμες μου σε μεταλλικές πλάκες και γινόταν ένα scanning, ενώ στην άλλη καθόμουν σε μία πολυθρόνα και μου έβαζαν κάτι σαν βεντουζάκια στο κεφάλι, που έμοιαζε με εγκεφαλογράφημα».

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Τις διαδικασίες, σύμφωνα με την ίδια, τις πραγματοποιούσαν εργαζόμενες του ιατρείου, ενώ τα αποτελέσματα εμφανίζονταν στον υπολογιστή και στη συνέχεια εκτυπώνονταν. «Ο γιατρός δεν εμφανίστηκε καθόλου στη διαδικασία και μετά μου διάβασε τα αποτελέσματα μέσα στο γραφείο του».

«Ήταν σαν να σου έλεγε ο υπολογιστής διάφορα από την παιδική σου ηλικία και μετά, μέσα από τη συζήτηση για τα συμπτώματά μου, σου εκμαίευε και άλλα στοιχεία», λέει, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, της παρουσίασε τα αποτελέσματα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο γιατρός τής έδωσε μία σειρά αιματολογικών εξετάσεων. «Μου έδωσε ένα χειρόγραφο στο μπλοκάκι, που έγραφε ποιες εξετάσεις θα κάνω». Με αυτό το σημείωμα πήγε σε διαγνωστικό κέντρο, όπου, όπως λέει, ενημερώθηκε ότι κάποιες από τις εξετάσεις δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εκεί και έπρεπε να σταλούν στο εξωτερικό.

«Οι εξετάσεις κόστισαν άλλα περίπου 300-350 ευρώ», αναφέρει. Η πρώτη επίσκεψη, όπως θυμάται, είχε κοστίσει 220 ευρώ και όταν επέστρεψε στο ιατρείο για να δει τα αποτελέσματα με τον γιατρό πλήρωσε περίπου άλλα 200 ευρώ.

«Συνολικά, μαζί με τις εξετάσεις, η διαδικασία μου κόστισε περίπου 700 ευρώ. Απόδειξη, απ’ όσο θυμάμαι, δεν υπήρχε», τονίζει.

«Ένα “καρκινάκι” το βλέπω στο συκώτι ή στο πάγκρεας»

Όμως, όπως λέει, τα χρήματα ήταν το τελευταίο πράγμα που την απασχόλησε μετά από αυτό που υποστηρίζει ότι άκουσε από τον γιατρό για τα αποτελέσματά της.

«Μία από τις εξετάσεις ήταν στο ανώτατο όριο των φυσιολογικών τιμών, δεν ήταν πάνω από το φυσιολογικό. Και μου είπε, χαριτολογώντας, ότι “ένα καρκινάκι” το βλέπει στο συκώτι ή στο πάγκρεας».

Αναζητώντας απαντήσεις, όπως περιγράφει, πήγε τις εξετάσεις της σε γιατρούς που γνώριζε ήδη, μεταξύ των οποίων και γαστρεντερολόγο.

«Μου είπε “ρε παιδάκι μου, δεν ήξερες; Δεν ρώταγες;”. Μου είπε ότι τον σχολιάζουν όλοι στον κύκλο των γιατρών και ότι είναι γνωστός για το πώς καταφέρνει να παραμυθιάζει τον κόσμο και να του παίρνει τόσα λεφτά».

Σύμφωνα με τη γυναίκα, ο γαστρεντερολόγος την καθησύχασε και της είπε να ξεχάσει όσα της είχε αναφέρει ο Θεοδωρόπουλος.

«Μου είπε να ξεχάσω αυτά που μου είχε πει και ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα για όλα αυτά. Έχουν περάσει περίπου επτά χρόνια και δεν έχω εμφανίσει κάποιο τέτοιο πρόβλημα», υποστηρίζει.

«Πήρα δικηγόρο για να τον καταγγείλω»

Η ίδια λέει ότι η συγκεκριμένη εμπειρία την εξόργισε τόσο, ώστε αποφάσισε τότε να απευθυνθεί σε δικηγόρο για να εξετάσει αν μπορούσε να κάνει κάποια καταγγελία.

«Έκανα κάτι που δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου: πήρα δικηγόρο για να δω αν μπορούσα να τον καταγγείλω. Μου είπε ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι».

Τώρα, βλέποντας το όνομα του γιατρού να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποφάσισε να μιλήσει για όσα υποστηρίζει ότι έζησε τότε.

Στη μνήμη της έχει μείνει ακόμη μία ιδιαίτερη λεπτομέρεια από την επίσκεψή της. «Θυμάμαι επίσης τη στολή του σαμουράι. Κάπως του έπιασα την κουβέντα και μου είπε ότι είναι της ιαπωνικής φιλοσοφίας. Μου έδειξε μάλιστα στο κινητό του φωτογραφίες όπου ήταν ντυμένος ο ίδιος σαμουράι».

Για τη σύζυγο του γιατρού, η γυναίκα ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε προσωπική επαφή μαζί της.

«Τη γυναίκα του δεν την είδα. Άκουσα ότι ήταν μέσα στο ίδιο ιατρείο, αλλά δεν θυμάμαι ούτε την ειδικότητά της με σιγουριά. Είχα μείνει με την εντύπωση ότι ήταν ψυχολόγος, ενώ τώρα που διάβασα ότι είναι γυναικολόγος μού φάνηκε λίγο ξένο και δεν μπορώ να το πω με σιγουριά», αναφέρει.