Ξάνθη: Βαρήκοος και με σκλήρυνση κατά πλάκας ο 40χρονος που δέχτηκε επίθεση από αστυνομικό – «Έχω πάθει σοκ»

Σε κανονικό έλεγχο υποστηρίζει ότι προχώρησε ο αστυνομικός στην Ξάνθη, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε Ελληνογερμανό με σκλήρυνση κατά πλάκας, να του πέρασε χειροπέδες και να τον ξυλοφόρτωσε επειδή νόμιζε ότι ήταν λαθρομετανάστης, με αποτέλεσμα το 40χρονο θύμα να του κάνει μήνυση μετά το σκηνικό.

Η επίθεση έγινε στην περιοχή του Σουνίου, στην Ξάνθη, όπου ο αστυνομικός, φορώντας πολιτικά ρούχα, προσέγγισε τον Ελληνογερμανό καθώς, όπως ισχυρίστηκε, νόμιζε πως ήταν μετανάστης που είχε μπει παρανόμως στη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονο έχει σκλήρυνση κατά πλάκας, είναι βαρήκοος και δεν μιλάει καθόλου ελληνικά.

Τότε του πέρασε χειροπέδες, και όπως ανέφερε και ο δικηγόρος του θύματος, πέταξε τον 40χρονος στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι σε άλλη περιοχή της Ξάνθης όπου τον ξυλοκόπησε άγρια.

«Έχω πάθει σοκ δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό μου ότι θα μου συνέβαινε αυτό», ανέφερε το 40χρονο θύμα.

Η πλευρά του υπαστυνόμου υποστηρίζει ότι ο ίδιος είχε κανονικά υπηρεσία και προχώρησε σε τυπικό έλεγχο στο συγκεκριμένο άνθρωπο.

Ο δικηγόρος του Ελληνογερμανού ανέφερε: «Χτες στις 9:30, ο 40χρονος με ελληνική και γερμανική υπηκοότητα που ζει μόνιμα στη Γερμανία, έφυγε από το χωριό του, το Σούνιο στην Ξάνθη να πάει στο σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα εκτός του οικισμού.

Καθώς επέστρεφε τον σταμάτησε ένα τζιπ, κατέβηκε ένας άντρας με πολιτικά ρούχα και του είπε ότι ειναι αστυνομικός. ο άντρας του έβαλε χειροπέδες τον χτύπησε και τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος.

Περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά τον έβγαλε από το πορτ μπαγκάζ, τον πέταξε σε ένα χωράφι, του έβγαλε τις χειροπέδες, άφησε και τα πράγματα του θύματος και έφυγε από το σημείο», είπε ο δικηγόρος.

Και πρόσθεσε: «Έχουμε ήδη κινηθεί νομικά. Το όχημα του αστυνομικού δεν ήταν περιπολικό αλλά SUV. Δεν έχουμε απαντήσεις από την αστυνομία, η υπόθεση είναι στο στάδιο της προανάκρισης και το απόγευμα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο αστυνομικός».

Ο 40χρονος Ελληνογερμανός πήγε στο νοσοκομείο για κακώσεις, είναι καλά στην υγεία του και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του ατσυνομικού.