«Ξεδοντιάστηκε» κύκλωμα Βουλγάρων που διακινούσε αιθυλική αλκοόλη – 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα παράνομα κέρδη

Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 87.000 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης που προορίζονταν για την αγορά καυσίμων
Κύκλωμα έκανε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης
Οι εγκαταστάσεις του κυκλώματος που έκανε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης

Κύκλωμα που διακινούσε παράνομα αιθυλική αλκοόλη, καθώς και ενεργειακά προϊόντα εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Ταυτοποιήθηκαν τρεις αλλοδαποί για την υπόθεση, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ την Τρίτη (23.09.2025).

Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το κύκλωμα προσδοκούσε να κερδίσει από την παράνομη δραστηριότητά του με την αιθυλική αλκοόλη πάνω από 1.500.000 ευρώ.

Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 87 πλαστικές παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1.000 λίτρων η καθεμία, οι οποίες περιείχαν αιθυλική αλκοόλη και ενεργειακά προϊόντα που προσομοιάζουν σε διαλύτες.

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών αλλοδαπών:

Δύο 46χρονων και ενός 41χρονου, οι οποίοι κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και την Οργάνωση της Αγοράς των Πετρελαιοειδών.

Ειδικότερα, από το Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε και τις βουλγαρικές Αρχές διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, οι κατηγορούμενοι εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την λαθρεμπορία αγαθών που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και συγκεκριμένα αιθυλικής αλκοόλης και ενεργειακών ποτών, προκειμένου να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Οι ρόλοι της σπείρας 

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, ως εξής:

Ο 46χρονος, είχε αγοράσει ακίνητο – αποθήκη που βρίσκεται σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκευσης των προϊόντων για την περαιτέρω διακίνησή τους.

Ο άλλος 46χρονος, είχε στην ιδιοκτησία του επικαθήμενο όχημα με το οποίο πραγματοποιούνταν οι μεταφορές των προϊόντων, ενώ για τις ανάγκες αυτές χρησιμοποιήθηκαν ακόμα ανυψωτικό μηχάνημα (CLARK), χειροκίνητο παλετοφόρο, καθώς και μηχανή απάντλησης υγρών, ενώ στον 41χρονο πραγματοποιήθηκε παράτυπη ενοικίαση της αποθήκης από τους δύο συνεργούς του, μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού στη Βουλγαρία. Παράλληλα, για τον ίδιο διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για άτομο με προφίλ «αχυρανθρώπου», καθώς τυγχάνει ιδιοκτήτης – διαχειριστής σε συνολικά 97 εταιρείες διαφόρων μορφών.

Κύκλωμα έκανε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης
Φωτογραφία Ελληνική Αστυνομία

Τα παράνομα χημικά 

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην αποθήκη στις 14 Ιουλίου με τη συνδρομή κλιμακίων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης και της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 50 πλαστικές παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1.000 λίτρων έκαστη, που περιείχαν αιθυλική αλκοόλη, συνολικής ποσότητας 48.450 λίτρων, από τις οποίες οι 29 βρίσκονταν έμφορτες εντός επικαθήμενου ρυμουλκούμενου οχήματος

– 37 πλαστικές παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1000 λίτρων έκαστη, που περιείχαν ενεργειακά προϊόντα που προσομοιάζουν σε διαλύτες, συνολικής ποσότητας 35.250 λίτρων

– ανυψωτικό μηχάνημα-παλετοφόρο (CLARK), χειροκίνητο παλετοφόρο και μηχανή απάντλησης υγρών καυσίμων.

Κύκλωμα έκανε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης
Φωτογραφία Ελληνική Αστυνομία
Κύκλωμα έκανε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης
Φωτογραφία Ελληνική Αστυνομία
Κύκλωμα έκανε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης
Φωτογραφία Ελληνική Αστυνομία
Κύκλωμα έκανε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης
Φωτογραφία Ελληνική Αστυνομία
Κύκλωμα έκανε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης
Φωτογραφία Ελληνική Αστυνομία

Το προσδοκώμενο κέρδος των μελών της εγκληματικής οργάνωσης τόσο από τη μη καταβολή των ανάλογων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αντιστοιχούν στις κατασχεθείσες ποσότητες των ανωτέρω προϊόντων, όσο και από το κέρδος της εμπορικής τους αξίας ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.

Από το Γ’ Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της επαναδιύλισης των κατασχεθεισών ποσοτήτων ενεργειακών προϊόντων σε εταιρεία, οι κατασχεθείσες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης μεταφέρθηκαν για φύλαξη, ενώ τα λοιπά κατασχεθέντα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στο Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης (αποθήκες Ο.Δ.Δ.Υ.).

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

