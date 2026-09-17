Ελλάδα

Καιρός – Μαρουσάκης: Ζέστες με 32άρια το επόμενο τριήμερο – Φθινόπωρο με πτώση της θερμοκρασίας από την επόμενη εβδομάδα

Βροχές και μπόρες θα επικρατήσουν στα ορεινά ενώ το βράδυ και νωρίς το πρωί θα έχει δροσιά και ψύχρα
καιρός
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
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Νέο κύμα ζέστης θα χτυπήσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας από αύριο, Παρασκευή (18/9/2026), μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Το φθινόπωρο βέβαια δεν θα αργήσει να έρθει, αφού σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία στον καιρό θα σημειώσει πτώση και οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους.

Αρχικά, σήμερα Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου, το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει κυρίως τα νότια και νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας μετατοπίζεται σταδιακά προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open και η Κρήτη εξακολουθεί να δέχεται βροχές και καταιγίδες. Στο επίκεντρο των φαινομένων τις επόμενες ώρες θα βρεθούν και Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος και η θερμοκρασίες υψηλές.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένεται να ολοκληρώσουν σταδιακά τη δράση τους έως την Παρασκευή, ενώ οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο.

Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας το σκηνικό θα βελτιωθεί αισθητά, με τον καιρό να αποκτά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, καθώς θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική θα κινηθούν προς τη χώρα. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ατμόσφαιρα θα γίνει σταδιακά πιο σταθερή.

Οι βοριάδες θα επιμείνουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τοπικά τα 6-7 μποφόρ στις Κυκλάδες και να παραμένουν ενισχυμένοι και προς το νότιο και νοτιοδυτικό Αιγαίο.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο, ενώ τις απογευματινές ώρες μπορεί να εμφανιστούν φαινόμενα αστάθειας κυρίως σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Στην Αττική, σύμφωνα με την πρόγνωση του Μαρουσάκη, αναμένονται πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και ανέμους μέτριας έντασης. Στα νοτιοανατολικά του νομού οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα. Θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κυρίως τις απογευματινές ώρες, με τους ανέμους να πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς.

Πλησιάζει το φθινόπωρο

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες και υψηλότερες θερμοκρασίες που όμως γρήγορα θα υποχωρήσουν και θα δώσουν τη θέση τους σε πιο φθινοπωρινά φαινόμενα.

Από τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται η κάθοδος πιο ψυχρών αέριων μαζών από την ανατολική Ευρώπη με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να πέσει αισθητά.

Με τη νέα πτώση της θερμοκρασίας θα οδηγηθούμε σε ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

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