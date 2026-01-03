Κυριάκος Μητσοτάκης και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παρακολούθησαν την ταινία «Καποδίστριας» σε κινηματογράφο της Αθήνας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο γιος του, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, παρακολούθησαν την ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, η οποία τις τελευταίες μέρες έχει προκαλέσει πλήθος σχολίων και συζητήσεων. Πατέρας και γιος πήγαν μαζί σε έναν από τους κινηματογράφους που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας και πέρασαν στα ενδότερα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φωτογραφήθηκε με τον ιδιοκτήτη του κινηματογράφου, πριν την έναρξη της προβολής. Στην εικόνα που δημοσιοποιήθηκε στο facebook, φαίνεται και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να κάθεται στη θέση του. Οι υπόλοιποι θεατές κοιτούσαν εκείνη τη στιγμή τον Πρωθυπουργό, που πόζαρε χαμογελαστός, λίγο πριν παρακολουθήσει την ταινία «Καποδίστριας».

Ο Γιάννης Σμαραγδής που υπογράφει τη σκηνοθεσία της ταινίας είχε μιλήσει προ ημερών για «παράγκα και συμμορία» πίσω από τις χρηματοδοτήσεις. Όπως είχε αναφέρει η Λίνα Μενδώνη στάθηκε αρωγός στις προσπάθειες και στα αιτήματά του, αλλά αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να δοθούν χρήματα για τη δική του προσπάθεια.

Παρά τις αρνητικές κριτικές ορισμένων, η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας», σημειώνει εξαιρετική εμπορική πορεία, ξεπερνώντας τα 145.000 εισιτήρια μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες. Για τον ίδιο, η μεγαλύτερη δικαίωση είναι οι συγκινημένοι θεατές και οι οικογένειες που γεμίζουν τις αίθουσες.

Η ταινία «Καποδίστριας» είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του.

«Η ταινία «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» φέρνει το ελληνικό κοινό και πάλι στον κινηματογράφο και η εμπειρία στην ATMOS ONE-1 αίθουσα μας ενώνει όλους. Ανήμερα Πρωτοχρονιάς, ο Πρωθυπουργός, σε μια χαλαρή στιγμή με τον γιο του, επισκέφτηκε το ATHINAION» έγραψαν οι υπεύθυνοι του κινηματογράφου για την παρουσία του Πρωθυπουργού με τον γιο του.

Υπενθυμίζεται πως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πριν λίγο καιρό έκανε πρόταση γάμου στην επί πέντε χρόνια σύντροφό του, Μαρία Σάκκαρη, η οποία είπε το μεγάλο «ναι». Ο γάμος του ζευγαριού, όπως όλα δείχνουν θα πραγματοποιηθεί το 2027.