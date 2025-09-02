Ελλάδα

Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο με τέσσερις τραυματίες μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο και ένα βανάκι συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες
Τροχαίο ατύχημα στην Λάρισα
Τροχαίο ατύχημα στην Λάρισα (onlarissa.gr)

Σοβαρό τροχαίο, με τα μέλη μιας τετραμελούς οικογένειας να τραυματίζονται και να μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, σημειώθηκε σήμερα (02/09/2025) το μεσημέρι, έξω από τη Λάρισα.

Τέσσερα άτομα, όλα μέλη μιας οικογένειας, τραυματίστηκαν στο τροχαίο ατύχημα που έγινε στο 5ο χιλιόμετρα Λάρισας – Συκουρίου, όταν δύο οχήματα και συγκεκριμένα ένα ΙΧ αυτοκίνητο και ένα βανάκι, συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, η αστυνομία καθώς και όχημα της Πυροσβεστικής.

Από τη σύγκρουση, σύμφωνα με το onlarissa.gr, τραυματίστηκαν και τα τέσσερα άτομα της οικογένειας τα οποία μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Τροχαίο ατύχημα στην Λάρισα
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Λάρισα (onlarissa.gr)

Οι πρώτες πληροφορίες, σύμφωνα πάντα με το onlarissa.gr, αναφέρουν ότι πιο σοβαρό τραυματισμό φέρουν η μητέρα και το ένα παιδάκι στο κεφάλι.

