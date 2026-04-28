Λάρισα: Τρεις ενστάσεις έγιναν για την υποστήριξη της κατηγορίας – Στις 27 Μαΐου συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη

Μόλις τρεις κατηγορούμενοι προχώρησαν σε ενστάσεις για την παράσταση κατά περίπτωση του ελληνικού Δημοσίου των Δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγών
Στιγμιότυπο από τη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Συγγενείς των θυμάτων και συνήγοροι, προσήλθαν για να παραστούν στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα «Γαιόπολις» όπου συνεχίστηκε σήμερα Τρίτη (28.04.2026) η δίκη για τα Τέμπη, με τις ενστάσεις των κατηγορουμένων για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Οι περισσότεροι από τους 36 κατηγορούμενους στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, δήλωσαν διά των συνηγόρων τους πως θα υποβάλουν τις ενστάσεις τους για την υποστήριξη της κατηγορίας στην επόμενη δικάσιμο, ενώ πέντε κατηγορούμενοι ανέφεραν πως δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ενστάσεις.

Σήμερα, μόλις τρεις κατηγορούμενοι προχώρησαν σε ενστάσεις για την παράσταση κατά περίπτωση του ελληνικού Δημοσίου των Δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγών.

Για τις 27 Μαΐου διέκοψε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας που εκδικάζει την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο λόγος της μεγάλης διακοπής έχει να κάνει με τις εργασίες διαμόρφωσης, που θα γίνουν στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ.

Το ελληνικό Δημόσιο είχε δηλώσει την παράσταση χθες (27.04.2026) σε βάρος των τριών κατηγορουμένων σταθμαρχών απογευματινής και βραδινής βάρδιας και του προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Ο συνήγορος του επιθεωρητή υπέβαλε σήμερα την ένστασή του για την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου τονίζοντας πως υπήρξε «αποκλειστική υπαιτιότητα του ελληνικού Δημοσίου» για την πολύνεκρη σύγκρουση, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, αποφάσεις των αστικών δικαστηρίων για το δυστύχημα που κατέδειξαν την απουσία συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο, όπως τη φωτοσήμανση και το σύστημα αυτόματης πέδησης (ETCS) που συνδέονται αιτιωδώς με τη σύγκρουση.

Επίσης, ο συνήγορος του επιθεωρητή ανέφερε πως ο πελάτης του προτίθεται να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Κυρανάκη, και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, για τον οποίο διεξάγεται ανάκριση στον Άρειο Πάγο για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος για το δυστύχημα στα Τέμπη.

