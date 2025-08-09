Λένα Σαμαρά: Το σπαρακτικό «αντίο» του αδελφού της Κώστα – Η έκκληση του Αντώνη Σαμαρά για την κηδεία της

Δεν μπορεί κανένας να αντιληφθεί τον πόνο που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά από τον θάνατο της 34χρονης Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.

Ο αδελφός της, με ανάρτηση στα social media, αποχαιρέτησε την αγαπημένη του Λένα Σαμαρά. Ακόμη δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως από την μια στιγμή στην άλλη, η αδελφή του έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 χρόνων.

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό…Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά…Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον… Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου», έγραψε ο Κώστας Σαμαράς.

Η κηδεία της Λένας αναμένεται να γίνει την επόμενη Δευτέρα στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Ο πρώην πρωθυπουργός, το Σάββατο το πρωί, έκανε νέα ανάρτηση στα social media ζητώντας αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό ήθελε η Λένα μας», έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς.