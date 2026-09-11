Ελλάδα

Λήξη συναγερμού για την εξαφάνιση του 13χρονου στο Κολωνάκι – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Απενεργοποίηση του missing alert σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Ασθενοφόρο
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Συναγερμός είχε σημάνει στην Αστυνομία για την εξαφάνιση ενός 13χρονου στο Κολωνάκι σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», απενεργοποιήθηκε το missing alert για τον 13χρονο που εξαφανίστηκε την περασμένη Δευτέρα (31.08.2026) στην περιοχή του Κολωνακίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 11/09/2026 για την εξαφάνιση του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς τους.

«Ο Μάξιμος Ρ. ηλικίας 13 ετών εξαφανίστηκε στις 7/9/2026 από το Κολωνάκι. Έχει μαύρια μάτια, μαύρα, κοντά, σγουρά μαλλιά, ύψος 1,65 μ. και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρη βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Εάν γνωρίζετε κάτι καλέστε το 100 ή 116000», ανέφερε στην ανακοίνωση.

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