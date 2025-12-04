Live η επέλαση της κακοκαιρίας Byron στην Αττική: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ποτάμια οι δρόμοι

Η κακοκαιρία Byron δείχνει το «δόντια» της και στην Αττική καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες χτυπούν το λεκανοπέδιο με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι της πρωτεύουσας να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια ενώ η κίνηση είναι έντονη στους κεντρικούς δρόμους.