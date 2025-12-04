Ελλάδα

Live η επέλαση της κακοκαιρίας Byron στην Αττική: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ποτάμια οι δρόμοι

Η κακοκαιρία Byron δείχνει το «δόντια» της και στην Αττική καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες χτυπούν το λεκανοπέδιο με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι της πρωτεύουσας να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια ενώ η κίνηση είναι έντονη στους κεντρικούς δρόμους.

17:33 | 04.12.2025
Η Λεωφόρος Ποσειδώνος
17:31 | 04.12.2025
Μόνο από την αριστερή λωρίδα η κυκλοφορία στην Ποσειδώνος στον Άλιμο

ΛOΓΩ ΣYΣΣΩPEYΣHΣ YΔATΩN H KYKΛOΦOPIA TΩN OXHMATΩN ΔIEΞAΓETAI MONO AΠO THN APIΣTEPH ΛΩPIΔA KYKΛOΦOPIAΣ ΣTH Λ. ΠOΣEIΔΩNOΣ ΣTO YΨOΣ THΣ ΣYMBOΛHΣ THΣ ME TH Λ.KAΛAMAKIOY, PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ ΠEIPAIA.

17:30 | 04.12.2025
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κυψέλη
17:27 | 04.12.2025

Έκλεισε η Χαμοστέρνας από Πειραιώς έως Πέτρου Ράλλη λόγω της βροχής

17:27 | 04.12.2025
Ποτάμια οι δρόμοι στη Γλυφάδα
17:22 | 04.12.2025
Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική

Η κακοκαιρία Byron χτυπάει και την Αττική με έντονες βροχές και καταιγίδες στο λεκανοπέδιο

