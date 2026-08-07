Marfin: Απολογείται σήμερα η 46χρονη που έφτασε από τη Βρετανία – Η μεταγωγή στην Ελλάδα και τα στοιχεία που την εμπλέκουν

Στην ανακρίτρια οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φονικό εμπρησμό της Marfin, 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Η γυναίκα, η οποία συνελήφθη στη Βρετανία και επέστρεψε χθες το βράδυ (6.8.26) στην Ελλάδα συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI, αναμένεται να απολογηθεί για τον ρόλο που της αποδίδουν οι Αρχές στην επίθεση της 5ης Μαΐου 2010, ενώ η ίδια έχει δηλώσει ότι είναι αθώα.

Η 46χρονη έφτασε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην Αθήνα από τη Βρετανία. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 22.30 και λίγο πριν από τις 23.30 η γυναίκα μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου κρατήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της τραγωδίας της Marfin, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

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Η ίδια, πάντως, έχει υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώα. Όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία, φέρεται να επικοινώνησε με αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών, δηλώνοντας ότι θέλει να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ενώπιον των βρετανικών δικαστικών αρχών είχε επίσης συναινέσει στην έκδοσή της στην Ελλάδα.

Η σύλληψη στο αεροδρόμιο του Λονδίνου

Μάλιστα, η 46χρονη είχε προσπαθήσει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να καταθέσει πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 13 Ιουλίου οπότε και συνελήφθη, καθώς είχε ήδη ενεργοποιηθεί ερυθρά αγγελία της Interpol από τις ελληνικές Αρχές. Από τότε παρέμενε υπό κράτηση στη Βρετανία, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

Τα τελευταία έξι χρόνια ζούσε στο Μπράιτον, όπου έχει δημιουργήσει οικογένεια και έχει δύο παιδιά.

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Τα στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίησή της

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, η 46χρονη φέρεται να έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό από την ημέρα του εμπρησμού της Marfin, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ωστόσο διακρίνεται η ξανθιά κοτσίδα της.

Η ταυτοποίησή της προέκυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, μετά από νέα ανάλυση του διαθέσιμου υλικού από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αστυνομικοί φέρεται να εξέτασαν μεταξύ άλλων τον σωματότυπο, το ύψος, τα μαλλιά, τα αυτιά, τα ρούχα, τα παπούτσια και το σακίδιο που είχε στην πλάτη της.

Κατά την αστυνομική έρευνα, η 46χρονη φέρεται να εμφανίζεται δίπλα στον άνδρα που έσπασε τη τζαμαρία του υποκαταστήματος, σε σημείο κοντά στη βιτρίνα της τράπεζας. Οι Αρχές της αποδίδουν υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα των δραστών που επιτέθηκαν στο υποκατάστημα και πέταξαν στο εσωτερικό βόμβες μολότοφ.

Η επίθεση που συγκλόνισε την Αθήνα

Στις 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης στο κέντρο της Αθήνας, το υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου πυρπολήθηκε. Κουκουλοφόροι έσπασαν τη γυάλινη πρόσοψη της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό εύφλεκτο υλικό και βόμβες μολότοφ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Τρεις εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν στο κτίριο και έχασαν τη ζωή τους: Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου 32 ετών και έγκυος 4 μηνών, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στην ομάδα που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση υπήρχε κατανομή ρόλων, με συγκεκριμένα πρόσωπα να αναλαμβάνουν την εκτέλεση της επίθεσης και άλλα να έχουν υποστηρικτικό ρόλο.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί και κατηγορούνται δύο 42χρονοι, οι οποίοι βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.

Στον έναν αποδίδεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αστυνομίας, ρόλος συντονισμού της ομάδας, ενώ ο δεύτερος φέρεται να ήταν εκείνος που έσπασε τη γυάλινη πρόσοψη της τράπεζας, προκειμένου να πεταχθούν στο εσωτερικό οι μολότοφ.