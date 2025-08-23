«Μαύρο Φεγγάρι»: Σήμερα το σπάνιο φαινόμενο με το απόλυτο σκοτάδι – Πότε θα φανεί το μαγικό «χαμόγελο» της σελήνης

Ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο θα εμφανιστεί σήμερα το βράδυ (23.08.2025) στον ουρανό: όλος ο κόσμος περιμένει να δει το αποκαλούμενο «Μαύρο Φεγγάρι».

Αν και ο όρος «Μαύρο Φεγγάρι» δεν είναι αναγνωρισμένος από την κοινότητα της Αστρονομίας, χρησιμοποιείται ευρέως για να περιγράψει ασυνήθιστες χρονικές συγκυρίες εμφάνισης νέας σελήνης. Το σημερινό φαινόμενο, ανήκει στην κατηγορία του «εποχικού Μαύρου Φεγγαριού» και είναι η 3η νέα σελήνη μέσα σε μία μόνο εποχή (καλοκαίρι), η οποία συνολικά θα έχει 4.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η φωτεινή πλευρά της Σελήνης κοιτά προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη Γη, καθιστώντας την πλήρως αόρατη, αφού ανατέλλει και δύει σχεδόν ταυτόχρονα με τον Ήλιο.

Κανονικά, κάθε εποχή περιλαμβάνει 3 νέες σελήνες, όμως ο σεληνιακός κύκλος δεν συμπίπτει απόλυτα με το ημερολογιακό μας σύστημα. Έτσι, κάποιες φορές εμφανίζεται μια επιπλέον νέα σελήνη, και η 3η στη σειρά αυτών των 4 ονομάζεται «Μαύρο Φεγγάρι».

Το προηγούμενο εποχικό φαινόμενο αυτής της μορφής καταγράφηκε στις 19 Μαΐου 2023.

Σε αντίθεση με μια έκλειψη Σελήνης, το «Μαύρο Φεγγάρι» δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι. Κατά τη διάρκεια της νέας σελήνης.

Μέσα στο βράδυ θα μας παρουσιαστεί μία μοναδική ευκαιρία να παρατηρήσουμε ένα από τα πιο γοητευτικά φαινόμενα του νυχτερινού ουρανού και αυτό δεν είναι άλλο από το πρώτο αχνό «χαμόγελο» της σελήνης.

Κατά τις νύχτες της 24ης και 25ης Αυγούστου, αν κοιτάξετε χαμηλά προς τα δυτικά, περίπου 30 – 40 λεπτά μετά τη δύση του Ήλιου, μπορείτε να δείτε το πρώτο, λεπτό φεγγαρόφωτο να κάνει την εμφάνισή του, το οποίο θα φανεί ως ένα ασημένιο τόξο, προάγγελο της επιστροφής της Σελήνης στο νυχτερινό στερέωμα.