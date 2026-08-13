Μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής: Μηνύματα 112 για εκκενώσεις 2 περιοχών – 3 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 13.08.2026 στην Χαλκιδική για μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση.

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) από τους δυνατούς ανέμους καίει ανεξέλεγκτη σε πυκνό δάσος και κοντά σε σπίτια.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτωπο προς τη Σίβηρη έχει ανακοπεί ενώ 2 σπίτια κάηκαν όταν η φωτιά πέρασε τον κεντρικό δρόμο.

Για τον λόγο αυτό, μηνύματα του 112 στάλθηκαν στους κατοίκους της Σίβηρης να εκκενώσουν προς Κασσάνδρα και οι κάτοικοι στη Φούρκα προς Σκιώνη. Σύμφωνα με την ΕΡΤnews η φωτιά είναι πολύ κοντά σε σπίτια.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φούρκα της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Σκιώνη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σίβηρη της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Κασσάνδρεια



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026

Δείτε live όλες τις εξελίξεις από το πύρινο μέτωπο της Χαλκιδικής εδώ.

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Οι δυνάμεις που συνδράμουν στη φωτιά στη Χαλκιδική ενισχύονται συνεχώς και στο σημείο επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 51 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Επίσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβέστες της 2ης ΕΜΟΔΕ που θα μεταβούν αεροπορικώς απο Ελευσίνα με C27, ενώ μεταβαίνουν οδικώς, 7 πυροσβέστες της 5ης ΕΜΟΔΕ (Ιωάννινα), 6 πυροσβέστες της 7ης ΕΜΟΔΕ (Αλεξανδρούπολη), 6 πυροσβέστες της 8ης ΕΜΟΔΕ (Κοζάνη), 7 πυροσβέστες από την 10η ΕΜΟΔΕ (Βόλο) και 6 πυροσβέστες από την 21η ΕΜΟΔΕ (Καβάλα)

Στην παραλία Φούρκα, επιχειρούν ένα ταχύπλοο και ένα πλοίο του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και 3 σκάφη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ αλλά και ιδιωτικά σκάφη.

Επίσης το πλοίο SPEED RUNNER JET έχει προσεγγίσει τον κόλπο της Σίβηρης για τη μεταφορά ατόμων.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Σίβηρη Χαλκιδικής και επιχειρούν 72 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Αρτοποιός: Πολύ δύσκολη πυρκαγιά – Το μέτωπο κινείται στο παραλιακό μέτωπο

«Πολύ δύσκολη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, επικόρυφη.

Η πυρκαγιά έχει κατέβει πολύ χαμηλά προς το παραλιακό κομμάτι της Σίβηρης και της Φούρκας και έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και έχουν κινητοποιηθεί πλωτά μέσα.

Η προσπάθεια μας επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή τόσο στην κατάσβεση της πυρκαγιάς όσο και στον απεγκλωβισμό ατόμων», τόνισε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το OPEN, ένας πυροσβέστης φαίνεται να τραυματίστηκε από τη μεγάλη φωτιά που καίει στην περιοχή, και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου από το ΕΚΑΒ με κάκωση κάτω άκρου.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα εργου του Δήμου Κασσάνδρας.

Επίσης 2 μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ).

Για τη διαχείριση των δυνάμεων της πυρκαγιάς μεταβαίνει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Το ΕΚΑΒ έχει αναπτύξει δυνάμεις στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112:

Στις 15:48, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα με κατεύθυνση προς Σκιώνη Στις 15:48, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη με κατεύθυνση προς Κασσάνδρεια. Στις 15:09 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα. Στις 14:40 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς,

«Καταστράφηκαν όλα. Όλα τα σπίτια μέσα κάηκαν», είπε κάτοικος της περιοχής που βρίσκεται στο επίκεντρο της πύρινης λαίλαπας και συμπλήρωσε: «Πάνε τα σκυλάκια μου, μόνο αυτόν πρόλαβα» και έδειξε στην κάμερα το κατοικίδιο. «Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου. Πάει το σπίτι», ανέφερε στην ΕΡΤ.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).