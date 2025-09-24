Μυστήριο με την ταυτότητα του άνδρα που δάγκωσε αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας

Μυστήριο με την ταυτότητα του άνδρα που συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Τρίτης (23.9.25), αφού επιτέθηκε σε πεζό με ένα μπουκάλι και αργότερα δάγκωσε έναν αστυνομικό.

Ο άνδρας επιτέθηκε με μπουκάλι σε ανυποψίαστο αλλοδαπό επί της οδού Μάρνης στο κέντρο της Αθήνας και περίπου δύο ώρες αργότερα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς που τον εντόπισαν, δαγκώνοντας τον ένα εξ αυτών στο πόδι.

Η Αστυνομία δεν έχει κανένα απολύτως στοιχείο για τον συγκεκριμένο καθώς δεν είχαν υπάρχουν διαθέσιμα τα δαχτυλικά του αποτυπώματα.

Σύμφωνα πάντως με το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ένας 24χρονος Παλαιστίνιος είχε εισέλθει στη χώρα στις 30 Ιουνίου 2022 και είχε λάβει άδεια παραμονής η οποία είχε λήξει στις 29 Ιουνίου 2025.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, βαριές και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, μεταξύ άλλων.