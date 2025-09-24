Ελλάδα

Μυστήριο με την ταυτότητα του άνδρα που δάγκωσε αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας

Η αστυνομία δεν έχει απολύτως κανένα στοιχείο για την ταυτότητα του άνδρα ενώ σύμφωνα με το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής η άδεια παραμονής του είχε λήξει από το 2025
Περιπολικό
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Μυστήριο με την ταυτότητα του άνδρα που συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Τρίτης (23.9.25), αφού επιτέθηκε σε πεζό με ένα μπουκάλι και αργότερα δάγκωσε έναν αστυνομικό.

Ο άνδρας επιτέθηκε με μπουκάλι σε ανυποψίαστο αλλοδαπό επί της οδού Μάρνης στο κέντρο της Αθήνας και περίπου δύο ώρες αργότερα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς που τον εντόπισαν, δαγκώνοντας τον ένα εξ αυτών στο πόδι.

Η Αστυνομία δεν έχει κανένα απολύτως στοιχείο για τον συγκεκριμένο καθώς δεν είχαν υπάρχουν διαθέσιμα τα δαχτυλικά του αποτυπώματα.

Σύμφωνα πάντως με το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ένας 24χρονος Παλαιστίνιος είχε εισέλθει στη χώρα στις 30 Ιουνίου 2022 και είχε λάβει άδεια παραμονής η οποία είχε λήξει στις 29 Ιουνίου 2025.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, βαριές και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, μεταξύ άλλων. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ψυχομετρικές αξιολογήσεις σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ στο προσωπικό του σιδηροδρόμου
Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες για τη μνήμη, την προσοχή, τη συγκέντρωση και την επικοινωνία, ψυχοκινητικές δοκιμασίες που αξιολογούν την ταχύτητα αντίδρασης και τον συντονισμό
ΓΕΕΘΑ
«Η αρκούδα τον αγκάλιασε και τον έριξε από έναν τοίχο 3 μέτρων» λέει η πρόεδρος της Δόλιανης Ζαγορίου για την επίθεση του άγριου ζώου στον 81χρονο
«Μου είπε ότι έχει χτυπήσει στο κεφάλι και του έχουν κάνει ράμματα και νοσηλεύεται. Είχε αίματα αιμορραγούσε μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο και έχει ένα κάταγμα στον ώμο»
Η αρκούδα που επιτέθηκε στον 81χρονο 4
Ξεκινούν εργασίες στο μυκηναιϊκό τείχος στο ανατολικό τμήμα της Ακρόπολης - Το 2026 θα είναι επισκέψιμο για το κοινό
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το α' εξάμηνο του 2026, ο χώρος ανατολικά και βόρεια του Παλαιού Μουσείου θα ανοίξει στο κοινό, ενώ δημιουργείται ειδική διαδρομή επισκεπτών
Πανοραμική άποψη της Ακρόπολης
Στην ανακρίτρια θα οδηγηθεί ο 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του με σακούλα στη Θεσσαλονίκη - Στις 12:00 η κηδεία της 59χρονης
Αρχικά, ήταν προγραμματισμένο ο 50χρονος δράστης της δολοφονίας να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας στις 11:00 το πρωί αλλά τελικά αυτό θα γίνει στις 13:00. Στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 59χρονης
Ο καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη
Newsit logo
Newsit logo