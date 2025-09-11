Ελλάδα

Μυτιλήνη: Ένοχοι οι αστυνομικοί που συνόδευαν τον Τούρκο διακινητή όταν έπεσε από το πλοίο στη θάλασσα

Ο κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στη Μυτιλήνη
Ποινή φυλάκισης 5 μηνών και 10 ημέρων, στους 4 αστυνομικούς που κατηγορήθηκαν για αμέλεια, καθώς υπό την εποπτεία τους, ο Τούρκος διακινητής έπεσε από πλοίο στη θάλασσα, στη Μυτιλήνη, για να γλιτώσει το δικαστήριο. Το πλημμελειοδικείο τους έκρινε ένοχους με την κατηγορία της απελευθέρωσης του κρατούμενου.

Το απίστευτο περιστατικό έγινε κατά την μεταγωγή του διακινητή από τις φυλακές του Κορυδαλλού στη Μυτιλήνη ώστε να δικαστεί για την υπόθεση διακίνησης 19 μεταναστών. Ενώ ήταν φρουρούμενος στο πλοίο από τους αστυνομικούς, φαίνεται πως βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να ανοίξει την πόρτα του καταστρώματος και να πηδήξει στη θάλασσα από ύψος 25 μέτρων.

Βίντεο ντοκουμέντο από την απόδραση του διακινητή:

Ο κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί.

