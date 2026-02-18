Ελλάδα

Νάξος: Νάρκη βρέθηκε από ψαρά στη θάλασσα – Επιχείρηση του Πολεμικού Ναυτικού για την εξουδετέρωσή της

Για λόγους ασφαλείας, από τις 7 το πρωί και έως την ολοκλήρωση της επιχείρησης απαγορεύεται ο απόπλους, ο κατάπλους και η κυκλοφορία πλοίων και σκαφών
Εξουδετέρωση νάρκης στη θάλασσα
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Αναστάτωση στη Νάξο όπου εντοπίστηκε νάρκη σε θαλάσσια περιοχή. Ακολούθησε επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά του, προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades.gr, η νάρκη εντοπίστηκε από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους στη Νάξο, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Η νάρκη τοποθετήθηκε στο τουριστικό καταφύγιο στο λιμάνι του νησιού, όπου φυλάσσεται υπό συνεχή επιτήρηση από στελέχη του Λιμεναρχείου, με περιορισμένη πρόσβαση στον χώρο.

Σε συνέχεια του περιστατικού, ανακοινώθηκε ότι την Πέμπτη (19.02.2026), πρωινές ώρες, θα πραγματοποιηθεί επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού.

Για λόγους ασφαλείας, από τις 7 το πρωί και έως την ολοκλήρωση της επιχείρησης δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και διέλευση ατόμων και οχημάτων στο λιμάνι, ενώ θα απαγορευτούν, επίσης, ο απόπλους, ο κατάπλους και η κυκλοφορία πλοίων και σκαφών.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να συμμορφωθούν με τις οδηγίες, ώστε η επιχείρηση να ολοκληρωθεί με απόλυτη ασφάλεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
148
98
88
76
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βιολάντα: Οι «εξηγήσεις» του ιδιοκτήτη που τον στέλνουν στη φυλακή και το πόρισμα - «φωτιά» για τις εγκληματικές παραλείψεις
Αν και ο ίδιος προσπαθεί να ρίξει το «μπαλάκι» των ευθυνών σε άλλους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν είναι εκείνος που πρέπει να πάρει το δρόμο για τη φυλακή
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ 24
Ένωση δικαστών και εισαγγελέων: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός πάνω στη δίκη για τα Τέμπη
«Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και θα τοποθετούμαστε για να εξηγούμε στον λαό τις διαδικασίες και να ξεσκεπάζουμε έγκαιρα κάθε απόπειρα υπονόμευσης της δίκης»
Στιγμιότυπο από την τραγωδία στα Τέμπη
«Δεν καταφέραμε να σώσουμε τα δύο νέα παιδιά» λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για το δυστύχημα των εργατών στη Βάρη
Ο Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε ότι οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Ασκληπιείου Βούλας, «άσφυγμοι και απνοϊκοί με αναφερόμενη ηλεκτροπληξία»
κρεβάτια νοσοκομείου
Προφυλακίζεται ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο
Ο ίδιος δηλώνει συγκλονισμένος, τονίζοντας ότι στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις έπαιζαν τα παιδιά του - Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη νύχτα που έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
72
Newsit logo
Newsit logo