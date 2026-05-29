Ελλάδα

O Γιάννης Παπαμιχαήλ νοσηλεύεται στο «Ασκληπιείο» μετά από λιποθυμικό επεισόδιο

Ένιωσε αδιαθεσία το απόγευμα της Πέμπτης και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο - Κάποιες από τις τιμές των εξετάσεών του δεν βγήκαν στα επιθυμητά όρια και οι γιατροί συνεχίζουν τις εξετάσεις
O Γιάννης Παπαμιχαήλ νοσηλεύεται στο «Ασκληπιείο» μετά από λιποθυμικό επεισόδιο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που είχε το απόγευμα της Πέμπτης (28.05.2026).

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ένιωσε έντονη αδιαθεσία ενώ ήταν σπίτι του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο «Ασκληπιείο» της Βούλας και οι γιατροί να προχωρήσουν σε εξετάσεις. Πληροφορίες του ΑΝΤ1 αναφέρουν πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ συνεχίζει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του.

Μάλιστα, κάποιες τιμές στις εξετάσεις του δεν ήταν στα επιθυμητά όρια με αποτέλεσμα οι γιατροί να συνεχίσουν τις εξετάσεις ώστε να του παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, σαν να βρέθηκε σε σοκ ή κάποια κρίση, εντελώς ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την υγεία του ή κάποιο σημάδι τις προηγούμενες ημέρες που θα μπορούσε να δείξει πως κάτι δεν πάει καλά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
206
141
119
86
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα - Η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή το θέμα της Έκθεσης
Το newsit.gr σε συνεργασία με τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ», θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026
Πανελλήνιες εξετάσεις 2026
Φωτιστικό έπεσε στο κεφάλι δικηγόρου μέσα στο Πρωτοδικείο Νάουσας - «Δεν περίμενα να είμαι τόσο τυχερή, δεν έπαθα τίποτα»
«Το ακροατήριο ήταν γεμάτο από κόσμο, γιατί γινόταν οι δίκες κανονικότατα. Δεν ήμουν μόνο εγώ και η πρόεδρος, υπήρχαν και συνάδελφοι δικηγόροι. Ευτυχώς δεν έπαθε κανένας τίποτα»
Φωτιστικό ξεκόλλησε από το ταβάνι στο Πρωτοδικείο Νάουσας
Newsit logo
Newsit logo