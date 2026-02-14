Ελλάδα

Ο Ρεζά Παχλεβί δηλώνει έτοιμος να ηγηθεί της «μετάβασης στο Ιράν μέσω δημοκρατικών εκλογών»

Ο Παχλεβί ζει εξόριστος στις ΗΠΑ και τον τελευταίο καιρό φέρεται να έχει αναλάβει πρωτοβουλίες κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Ρεζά Παχλεβί
Ρεζά Παχλεβί / REUTERS / Thilo Schmuelgen

Ο γιος του έκπτωτου σάχη, ο Ρεζά Παχλεβί, δήλωσε σήμερα (14/02/2026) ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί της «μετάβασης« προς ένα «δημοκρατικό και κοσμικού χαρακτήρα μέλλον» στο Ιράν.

Ο Ρεζά Παχλεβί, γιος του έκπτωτου σάχη, έκανε αυτές τις δηλώσεις μπροστά σε 200.000 υποστηρικτές του και πολέμιους του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, που συγκεντρώθηκαν στο Μόναχο στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια.

«Είμαι εδώ για να εγγυηθώ τη μετάβαση προς ένα δημοκρατικό και κοσμικού χαρακτήρα μέλλον. Δεσμεύομαι να είμαι ο ηγέτης της μετάβασης» προς μια «δημοκρατική και διαφανή διαδικασία, μέσα από τις κάλπες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Παχλεβί ζει εξόριστος στις ΗΠΑ και τον τελευταίο καιρό φέρεται να έχει αναλάβει πρωτοβουλίες τόσο στο Ιράν όσο και στο εξωτερικό κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

