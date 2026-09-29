Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η νέα κατάθεση, οι διαφορετικοί δικηγόροι του ζευγαριού και το μήνυμα για τη «μέθη»

Με νέες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της οδού Καρνεάδου συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σήμερα Τρίτη (29.9.26) αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή ακόμη μία υπάλληλος του ιατρείου στο Κολωνάκι, η οποία δεν είχε καταθέσει κατά το προανακριτικό στάδιο στην Αστυνομία.

Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι το ζευγάρι των γιατρών του Κολωνακίου, που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, θα έχει πλέον διαφορετικούς δικηγόρους. Όπως έγινε γνωστό οι Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός, συνήγοροι του 58χρονου Ηλία Θεοδωρόπουλου, ανακοίνωσαν ότι στο εξής θα εκπροσωπούν αποκλειστικά τον ίδιο, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της 56χρονης συζύγου του, η οποία είναι επίσης κατηγορούμενη στην υπόθεση.

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Την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού αναλαμβάνει πλέον ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής.

Οι δύο γιατροί παραμένουν προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σχετικά με το εάν είχε χορηγηθεί στον τραγουδιστή ουσία καταστολής πριν από την πλασμαφαίρεση. Η 56χρονη γιατρός αρνείται ότι χορηγήθηκε τέτοια ουσία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα μήνυμα που, σύμφωνα με την κατάθεσή της, φέρεται να έστειλε η γραμματέας στον σύντροφό της την ώρα που εκτυλισσόταν το περιστατικό στο ιατρείο.

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Όπως φέρεται να περιέγραψε στον ανακριτή, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρεε στο δωμάτιο όπου πραγματοποιούνταν η πλασμαφαίρεση, επικράτησε αναστάτωση. Όταν άκουσε τη λέξη «αδρεναλίνη», πήρε το κινητό της τηλέφωνο και έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης», φέρεται να έγραψε.

Το συγκεκριμένο μήνυμα εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για το εάν είχε χορηγηθεί στον τραγουδιστή ουσία καταστολής πριν από την πλασμαφαίρεση. Οριστικές απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα δείξουν εάν στον οργανισμό του υπήρχαν ουσίες που συνδέονται με μέθη ή καταστολή και θα αποτελέσουν κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η ανακοπή.

Το άφαντο μηχάνημα υδροθεραπείας

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται παράλληλα στοιχεία που αφορούν τον εξοπλισμό του ιατρείου. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολύτιμη Λεονάρδου, ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι σε έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2025 είχε καταγραφεί μηχάνημα υδροθεραπείας.

Όπως δήλωσε, την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν βρισκόταν στον χώρο, ενώ από την πλευρά του 58χρονου γιατρού είχε αναφερθεί ότι ήταν χαλασμένο και είχε απομακρυνθεί.