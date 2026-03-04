«Όλοι Digital»: Εθνική πρωτοβουλία για την ψηφιακή ενδυνάμωση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία παρουσιάστηκε στον Πειραιά

Μια νέα εθνική πρωτοβουλία με στόχο την ψηφιακή ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία παρουσιάστηκε σήμερα (04/03/2026) σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά και συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στον Πειραιά με την επωνυμία «Όλοι Digital», στοχεύει στη μείωση του ψηφιακού αποκλεισμού ηλικιωμένων–ΑμεΑ και στην προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες 65 ετών και άνω και σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και υλοποιείται μέσω 195 Κόμβων Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης σε όλη τη χώρα.

Από αυτούς, 120 Κόμβοι λειτουργούν σε δημοτικές δομές (ΚΑΠΗ, Λέσχες Φιλίας) σε 103 δήμους για την τρίτη ηλικία, ενώ 75 Κόμβοι είναι αφιερωμένοι σε άτομα με αναπηρία και λειτουργούν σε δομές της Ε.Σ.Α.με.Α., του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, καθώς και σε οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και άλλους πιστοποιημένους φορείς.

Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν εκπαίδευση και πρακτική υποστήριξη σε θέματα όπως ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, χρήση ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας, πρόσβαση στις υπηρεσίες του gov.gr και πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών (π.χ. e-banking).

Στόχος είναι η ενίσχυση δεξιοτήτων που διευκολύνουν την καθημερινότητα και προωθούν την κοινωνική και οικονομική συμμετοχή.

Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν άμεση: μέσα σε λίγες ημέρες από το άνοιγμα της πλατφόρμας υποβλήθηκαν πάνω από 2.200 αιτήσεις συμμετοχής. Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2026 και προβλέπει την εκπαίδευση συνολικά 3.600 ηλικιωμένων και 2.800 ατόμων με αναπηρία.

Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν μέλη της πολιτικής ηγεσίας και της τεχνολογικής και κοινωνικής κοινότητας.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι «η Πολιτεία οφείλει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε κανείς να μη μένει στο περιθώριο της ψηφιακής εποχής», προσθέτοντας ότι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η ισότιμη πρόσβαση στις σύγχρονες υπηρεσίες είναι κεντρική προτεραιότητα της κοινωνικής πολιτικής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα άτομα με αναπηρία, επισημαίνοντας τη σημασία της πρόσβασης στο διαδίκτυο για την αυτονομία και τη συμμετοχή.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου σημείωσε ότι «ο κόσμος μας αλλάζει και σε αυτή την αλλαγή θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία να εξοικειωθούν με την τεχνολογία. Ο Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ Στέφανος Κόλλιας ανέδειξε το πρόγραμμα ως πιλοτικό εγχείρημα μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης κλίμακας με σημαντική συμβολή στη διεύρυνση χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης τόνισε ότι η αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού απαιτεί όχι μόνο εκπαίδευση αλλά και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ψηφιακών περιβαλλόντων και εφαρμογών. Τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επισήμανε ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Παπαναστασίου, ενώ ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης ανέφερε ότι ο δήμος στηρίζει ενεργά την πρωτοβουλία μέσω τοπικών δομών κοινωνικής φροντίδας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής, του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, καθώς και δήμαρχοι και εκπρόσωποι πολλών δήμων από όλη τη χώρα. Την εκδήλωση παρουσίασε και συντόνισε η δημοσιογράφος Κατερίνα Νώντα.

Το πρόγραμμα «Όλοι Digital» υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) και το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: www.oloidigital.gr.