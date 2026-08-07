Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό: Πάνω από 100 σπίτια με ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές

Ο απολογισμός των πρόσφατων καταστροφών καταστροφικών φωτιών στην Δυτική Αττική παραμένει βαρύς, καθώς μετά τις αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και χρειάζονται επισκευές.

Οι αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων ολοκληρώθηκαν στη Δυτική Αττική και οι πληγέντες περιμένουν να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Ειδικά, στο Πόρτο Γερμενό περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες:

84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα», δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση,

65 κρίθηκαν «κίτρινα», δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση

Τα συνεργεία πέρασαν πόρτα-πόρτα, καταγράφοντας κάθε κτίριο ως ασφαλές, προσωρινά ακατάλληλο ή επικίνδυνο.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διυπουργική που συγκάλεσε την Τετάρτη (06.08.2026) έδωσε εντολή να «τρέξουν» άμεσα οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων.

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Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις. Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, δήλωσε: «Από τη Δευτέρα (10.08.2026) ο Δήμος θα έχει εκδώσει την ανακοίνωσή του, ώστε οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν τα πρώτα χρήματα, δηλαδή το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής». Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου τους.

Τι προβλέπουν οι ενισχύσεις και τα μέτρα για τους πυρόπληκτους

Για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, η κρατική αρωγή χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και μπορεί να φτάσει έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, για κατοικίες έως 150 τετραγωνικών μέτρων.

Παράλληλα προβλέπονται:

έως 600 ευρώ για την κάλυψη πρώτων βιοτικών αναγκών,

έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευής στην κύρια κατοικία,

έως 3.000 ευρώ για δευτερεύουσα κατοικία, ανάλογα με τις ζημιές,

επίδομα προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι πληγέντες καλούνται να προσκομίσουν το δελτίο αυτοψίας, το Ε9 και τα απαραίτητα έγγραφα ιδιοκτησίας, ώστε να σχηματιστεί ο φάκελος που θα αποσταλεί στο υπουργείο για την καταβολή των ενισχύσεων.