Πανελλήνιες 2026: Το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφιοι

Οι Πανελλήνιες ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή (29.05.2026) με την εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και επεξεργαστούν ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου.

Το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου με τίτλο «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» είναι ένα θέμα επίκαιρο και κοντά στα βιώματα των υποψηφίων. Ο ποιητής που έφερε τον υπερρεαλισμό στην Ελλάδα, προβάλλει στο ποίημα την αξία της χαράς, της ζωής, της αισιοδοξίας και της προσωπικής ελευθερίας.

Με στίχους που καλούν τον άνθρωπο να αποτινάξει τη θλίψη και τη μοναξιά, να αναζητήσει την αισιοδοξία και να μη φοβάται να προχωρήσει στον δικό του μονοπάτι.

Το ποίημα «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που κλήθηκαν να μελετήσουν οι υποψήφιοι, γράφτηκε το 1934 και περιλαμβάνεται στη συλλογή Προϊστορία ή Καταγωγή.

Το ποίημα στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφιοι

Στους στίχους του ο Ανδρέας Εμπειρίκος καλεί τον άνθρωπο να απομακρύνει τη θλίψη και την απαισιοδοξία από τη ζωή του και να επιλέξει τη δράση, τη χαρά και την αυτοπεποίθηση:

«Αρκεί.

Χτύπα τη θλίψη καταγής.

Και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια.

Πρέπει να πολεμήσης να χαρής.

Κι ακόμα να χαρής…»

Το ποίημα κορυφώνεται με την προτροπή προς τον άνθρωπο να βγει στον κόσμο χωρίς φόβο:

«Έβγα στο δρόμο.

Κ’ εκεί,

Προ πάντων,

Μην φοβηθείς το πάτημά σου»

Η επιλογή του συγκεκριμένου ποιήματος έφερε ξανά στο προσκήνιο τον δημιουργό που θεωρείται ο άνθρωπος που εισήγαγε τον υπερρεαλισμό ή σουαρελισμό στην Ελλάδα και επηρέασε καθοριστικά τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.