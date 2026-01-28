ΠΑΟΚ: Τριήμερο πένθος στον Δήμο Ωραιοκάστρου για τους αδικοχαμένους οπαδούς

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει τριήμερο πένθος στην περιοχή, μετά το τραγικό δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Ο δήμαρχος του Ωραιοκάστρου με ανέφερε στην ανακοίνωση ότι το μόνο που μετρά σε τέτοιες τραγωδίες είναι ο σεβασμός και η σιωπή. Οι σημαίες στο Δημαρχείο και στα δημοτικά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες ως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, λόγω της τραγικής απώλειας των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση του Δήμου

«Ο Δήμος Ωραιοκάστρου με αφορμή τον άδικο χαμό των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και μεταφέρει ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των θυμάτων οι σημαίες στο Δημαρχείο και τα δημοτικά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες ως την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026».

«Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες και στους ανθρώπους τους, που βιώνουν μια αδιανόητη απώλεια. Σε τέτοιες στιγμές, το μόνο που μετρά είναι ο σεβασμός και η σιωπή», τονίζει ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.