Παραλίες: 11.500 καταγγελίες στο «MyCoast» για παραβάσεις – «Πρωταθλήτριες» Χαλκιδική και ανατολική Αττική

Κατάληψη από ξαπλώστρες beach bar, απουσία ναυαγοσωστών και έλλειψη υποδομών για ΑμεΑ, οι 3 κυριότεροι λόγοι που οι πολίτες προχωρούν σε καταγγελίες
Ξαπλώστρες
Αρνητική πρωτιά για ανατολική Αττική και Χαλκιδική σχετικά με τις καταγγελίες που έγιναν από πολίτες για παραβάσεις στις παραλίες. Από τα μέσα του Μαρτίου, που άνοιξε η εφαρμογή «MyCoast» έχουν γίνει συνολικά 11.500 καταγγελίες (σε όλη την Ελλάδα) που αφορούν είτε κατάληψη του αιγιαλού από ξαπλώστρες beach bar, είτε απουσία ναυαγοσώστη είτε έλλειψη υποδομών για πρόσβαση ΑμεΑ.

Από τις 11.500 καταγγελίες, οι 2.443 έχουν γίνει για παραλίες στη Χαλκιδική και οι 1.048 στην ανατολική Αττική. Οι πολίτες συνεχίζουν να καταγγέλουν στην εφαρμογή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «MyCoast» όλες τις παραβάσεις που βλέπουν στον αιγιαλό.

Στην ανατολική Αττική, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναφέρουν ότι και φέτος είναι υπαρκτό το πρόβλημα με τις ξαπλώστρες που καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στις παραλίες αποκλείοντας την ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό.

Οι αυθαίρετες καλύψεις εκτάσεων, η παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης και η παρακώληση πρόσβασης ΑμεΑ είναι ψηλά στις παραβάσεις.

Ψηλά στη λίστα με τις αυθαιρεσίες σε ομπρελοκαθίσματα καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και στην Κρήτη. 757 καταγγελίες έγιναν μέσω της εφαρμογής MyCoast. Οι περισσότερες στα Χανιά.

Ο «χάρτης» με τις περισσότερες παραβάσεις, μεταξύ άλλων περιοχών, συμπληρώνεται από τη Ρόδο, τη Μαγνησία, την Πρέβεζα, η Μεσσηνία και την Κέρκυρα και ακολουθούν Καβάλα, Εύβοια, Θάσος όπου συνολικά έχουν γίνει 3.274 καταγγελίες.

Για να περιοριστούν οι παρανομίες έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι, με τη χρήση ακόμα και drones.

Ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο ΕΡΤΝews τόνισε πως φέτος οι καταγγελίες έχουν περιοριστεί κατά 50%, κάτι που δηλώνει πως πλέον υπάρχει μεγαλύτερη οργάνωση.

