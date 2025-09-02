Πάτρα: «Δεν πέρασα με κόκκινο» λέει ο οδηγός της μηχανής που σκότωσε τη γιαγιά Τιτίκα

Ορκίζεται ότι δεν πέρασε με κόκκινο ο 46χρονος οδηγός μηχανής ο οποίος παρέσυρε και σκότωσε την 86χρονη γιαγιά Τιτίκα και τραυμάτισε ένα 8χρονο κορίτσι, στο τροχαίο που συγκλονίζει την Πάτρα αλλά και το πανελλήνιο.

Συγγενής του μηχανοδηγού που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα – συνέβη την περασμένη Παρασκευή (29.09.2025)- μίλησαν στη σημερινή (02.09.2025) εκπομπή του Live News με καλά λόγια για τον άντρα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

«Δεν σέβονται τίποτα, λες και το έκανε εσκεμμένα. Ότι δεν υπήρχε διάβαση, γιατί δεν το λένε και ότι πήρε το παιδάκι και το τράβηξε από εκεί που δεν επιτρεπόταν. Το είχε από την μέσα πλευρά η γιαγιά και πηγαίνανε μαζί, μία μπροστά, μία πίσω το πήγαινε, μία μπροστά, μία πίσω το πήγαινε, μία μπροστά, μία πίσω και την 4η φορά έπεσε πάνω της.

Προσπαθούσε να την αποφύγει, το έβλεπε και αυτή συνέχιζε, μπρος- πίσω, μπρος-πίσω η γυναίκα. Δέκα το βράδυ, τι ώρα ήταν πήρε το παιδάκι να το κυκλοφορήσει; Και να το περάσει από σημείο που δεν υπήρχε διάβαση καν; Αν είναι δυνατόν! Σοκ, τα έχει χαμένα τελείως. Μου λέει: “Πώς είναι δυνατόν εγώ; Να σκοτώσω άνθρωπο εγώ; Το ξέρω ότι δεν έφταιγα” μου λέει: “Αλλά πώς είναι δυνατόν;”».

Επίσης ο συγγενής του οδηγού μηχανής είπε:

«Η αδελφή της γυναίκας του (οδηγού της μηχανής) ήταν μπροστά και εκείνη και κάποιοι άλλοι συγγενείς. Το ορκίζεται (ο οδηγός της μηχανής) ότι δεν έχει περάσει με κόκκινο και αν υπήρχαν κάμερες, να ψάξουν τις κάμερες, αλλιώς θα κάνω αγωγή εγώ η ίδια, γιατί δεν έχουν δείξει τις κάμερες. Το ορκίζεται το παιδί, το ορκίζεται ”δεν πέρασα με κόκκινο, γιατί να λένε… Όλοι λένε ότι πέρασα με κόκκινο, γιατί;”. Θέλουν να τον βγάλουν ότι είναι δολοφόνος. Σε λίγο θα πούνε ότι ήταν και εσκεμμένο, ότι ήξερε την γιαγιά και ήθελε να την σκοτώσει. Τόσο καλό κράτος έχουμε, που λέει ο κάθε ένας το μακρύ του και το κοντό του. Δεν ψάχνουν και τις δύο πλευρές ποτέ.

Ήδη ζήτησε σήμερα συγγνώμη. Είπε συγγνώμη στην οικογένεια, δεν είχα σκοπό να σκοτώσω την γυναίκα. Δεν πρόλαβε να φρενάρει, ενώ φρέναρε δεν σταμάτησε η μηχανή γιατί πήγαινε μία μπροστά, μία πίσω. Να τον λένε δολοφόνο;».

Αυτά ισχυρίζονται οι άνθρωποι του οδηγού οι συγγενείς του, ενώ αυτόπτης μάρτυρας που θα μιλήσει αποκλειστικά στο Live News θα δώσει την δική του οπτική.

«Όλα τα είδα. Η γιαγιά ανάθεμα αν κοίταξε, αν ερχόταν κάτι. Η γιαγιά όπως ήταν το μικρό την τραβούσε μπροστά. Ένα μέτρο μπροστά ήταν το μικρό, γι΄ αυτό το μικρό γλίτωσε, γιατί ήταν πιο πολύ επάνω στην γιαγιά. Ότι έτρεχε η μηχανή, έτρεχε. Δεν το αντιλέγω, αν πέρασε με κόκκινο ή αν έφυγε με κόκκινο, ούτε αυτό το ξέρω. Δεν μπορούσα να δω γιατί το φανάρι είναι από την απέναντι πλευρά. Δεν φαίνεται από εκεί αν είναι κόκκινο ή πράσινο».

Ο οδηγός που είχε σύμφωνα με πληροφορίες ποινικό παρελθόν έφτασε και σήμερα στα δικαστήρια για να απολογηθεί.

Οι ποινές που επαπειλούνται είναι βαριές στην περίπτωση καταδίκης του.