Παύλος Φύσσας: H πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του – Εικόνες και βίντεο

Γιάννης Μάγγος: «Ο Παύλος στάθηκε όρθιος και κατανίκησε τη Χρυσή Αυγή»

«Είμαι εδώ για να τιμήσω την μνήμη του Παύλου του Φύσσα. Του Παύλου, ο οποίος στάθηκε όρθιος απέναντι στη Χρυσή Αυγή και όρθιος κατανίκησε τη Χρυσή Αυγή.

Επομένως, είμαι εδώ για να δηλώσω ότι και εγώ και φαντάζομαι όλοι όσοι θα είμαστε εδώ, θα είμαστε για πάντα εδώ ενάντια στο φασισμό, κρατώντας τον Παύλο ψηλά, κρατώντας το Βασίλειο ψηλά, κρατώντας όλες τις υποθέσεις ψηλά, ούτως ώστε κάποια στιγμή να υπάρχει, να υπάρξει δικαίωση, να μην ταλαιπωρούνται άλλο οι πολίτες με όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με την αστυνομική βία, με τη φασιστική βία.

Ο φασισμός δεν θα περάσει στην Ελλάδα. Καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή σαν εγκληματική οργάνωση. Οποιοδήποτε άλλο φασιστικό μόρφωμα σημαίνει ότι εκκολάπτονται μελλοντικοί εγκληματίες και ότι προετοιμάζονται δολοφονίες. Όχι στον φασισμό. Βασίλειος Μάγκος παρών, Παύλος Φύσσας παρών» δήλωσε ο Γιάννης Μάγγος, φτάνοντας στο μνημείο για τον Παύλο Φύσσα.