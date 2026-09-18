Ελλάδα

Παύλος Φύσσας: H πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του – Εικόνες και βίντεο

13 χρόνια έχουν περάσει από τη στυγερή δολοφονία του μουσικού με πλήθος κόσμου να τιμά τη μνήμη του
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Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Κερατσίνι για να τιμήσει την μνήμη του Παύλου Φύσσα, Killah P όπως ήταν γνωστός ο τραγουδιστής, που πριν από 13 χρόνια δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής, που την περίοδο εκείνη αποτελούσε και κοινοβουλευτικό κόμμα. Ο 34χρονος μουσικός άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας λίγες ώρες αργότερα και έτσι ξεκίνησε η ιστορική δίκη της Χρυσής Αυγής. Η πορεία κινείται προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς, ενώ ο κόσμος αποτίει φόρο τιμής στον δολοφονημένο νέο.

19:44 | 18.09.2026
Λουλούδια και τραγαούδι στο Μπλόκο της Κοκκινιάς
19:05 | 18.09.2026
19:03 | 18.09.2026
18:57 | 18.09.2026
«Ο Παύλος ζει, τσακίστε του ναζί»

«Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί» και «Ούτε βήμα πίσω» είναι μερικά από τα συνθήματα που ακούγονται στους δρόμους του Κερατσινίου και της Νίκαιας

18:43 | 18.09.2026
18:43 | 18.09.2026
18:38 | 18.09.2026

Άρχισε η πορεία στη μνήμη του Παύλου Φύσσα που δολοφονήθηκε από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά ακριβώς πριν από 13 χρόνια 

18:34 | 18.09.2026

Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η πορεία!

18:34 | 18.09.2026
18:34 | 18.09.2026
18:16 | 18.09.2026
Γιάννης Μάγγος: «Ο Παύλος στάθηκε όρθιος και κατανίκησε τη Χρυσή Αυγή»

«Είμαι εδώ για να τιμήσω την μνήμη του Παύλου του Φύσσα. Του Παύλου, ο οποίος στάθηκε όρθιος απέναντι στη Χρυσή Αυγή και όρθιος κατανίκησε τη Χρυσή Αυγή.

Επομένως, είμαι εδώ για να δηλώσω ότι και εγώ και φαντάζομαι όλοι όσοι θα είμαστε εδώ, θα είμαστε για πάντα εδώ ενάντια στο φασισμό, κρατώντας τον Παύλο ψηλά, κρατώντας το Βασίλειο ψηλά, κρατώντας όλες τις υποθέσεις ψηλά, ούτως ώστε κάποια στιγμή να υπάρχει, να υπάρξει δικαίωση, να μην ταλαιπωρούνται άλλο οι πολίτες με όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με την αστυνομική βία, με τη φασιστική βία. 

Ο φασισμός δεν θα περάσει στην Ελλάδα. Καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή σαν εγκληματική οργάνωση. Οποιοδήποτε άλλο φασιστικό μόρφωμα σημαίνει ότι εκκολάπτονται μελλοντικοί εγκληματίες και ότι προετοιμάζονται δολοφονίες. Όχι στον φασισμό. Βασίλειος Μάγκος παρών, Παύλος Φύσσας παρών» δήλωσε ο Γιάννης Μάγγος, φτάνοντας στο μνημείο για τον Παύλο Φύσσα.

18:16 | 18.09.2026
Η Μάγδα Φύσσα φτάνει στο μνημείο του γιου της

Του «φόρεσε» ένα κόκκινο τριαντάφυλλο

18:03 | 18.09.2026

Εκ μέρους του ΚΚΕ στη συγκέντρωση βρίσκεται πολυμελής αντιπροσωπεία (μέλη ΠΓ και βουλευτές), οι Αμπατιέλος, Χιώνης, Κομνηνάκα, Μαρίνος, Μανωλάκου, Πρωτούλης

18:00 | 18.09.2026

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ενός από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη

18:00 | 18.09.2026
17:57 | 18.09.2026
17:55 | 18.09.2026
17:50 | 18.09.2026
17:49 | 18.09.2026

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο άφησε η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του Παύλου

17:42 | 18.09.2026
17:41 | 18.09.2026
17:35 | 18.09.2026
17:28 | 18.09.2026
17:27 | 18.09.2026
17:26 | 18.09.2026
17:09 | 18.09.2026

Συγκεντρώνεται κόσμος για την πορεία στη μνήμη του δολοφονημένου αντιφασίστα μουσικού, Παύλου Φύσσα, πριν από ακριβώς 13 χρόνια στο Κερατσίνι 

17:06 | 18.09.2026
17:05 | 18.09.2026
17:00 | 18.09.2026
Μνημείο Παύλου Φύσσα
Παύλος Φύσσας: Ο κόσμος συγκεντρώνεται στο μνημείο του στο Κερατσίνι – Στις 17:30 η πορεία
Δολοφονήθηκε πριν από 13 χρόνια από τον Γιώργο Ρουπακιά
17:00 | 18.09.2026
Ο Παύλος Φύσσας
Δεκατρία χρόνια από τη εν ψυχρώ δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Από το μαχαίρι του Ρουπακιά, στην ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής και την αποφυλάκιση Κασιδιάρη
Η ναζιστική εγκληματική οργάνωση και όλα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα
16:59 | 18.09.2026
13 χρόνια από τη δολοφονία του

Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (18.09.2026) από τη νύχτα που ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός στο Κερατσίνι. Η φετινή θλιβερή επέτειος αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Ήταν τα ξημερώματα της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, όταν ο 34χρονος μουσικός Παύλος Φύσσας, γνωστός στη μουσική σκηνή ως Killah P, άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Λίγες ώρες νωρίτερα, στην περιοχή της Αμφιάλης, είχε δεχθεί τρεις μαχαιριές, μία στο μηρό και δύο στον θώρακα, από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής, που την περίοδο εκείνη αποτελούσε και κοινοβουλετικό κόμμα.

16:59 | 18.09.2026
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 14:00 το μεσημέρι, σε Νίκαια και Κερατσίνι, εξαιτίας των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του.

Στις 17:30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς με αποτέλεσμα να ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους και τα μετρό.

Όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά στις εξής οδούς:

-Λεωφόρο Σαλαμίνος, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.
-Λεωφόρο Π. Ράλλη, μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.
-Οδό Π. Φύσσα, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος.
-Οδό Τζαβέλλα, μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.
-Οδό Ηλιουπόλεως, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.
-Οδό Καρακουλουξή, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

16:58 | 18.09.2026
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι

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