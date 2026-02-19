Ελλάδα

Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου, τα συλλυπητήρια της ΕΣΗΕΑ

Υπήρξε συνεργάτης πολλών περιοδικών, ενώ από το 1970 έως τη συνταξιοδότησή της εργάστηκε στην ΕΡΑ, στη «Φωνή ης Ελλάδος», το ραδιόφωνο για τον απόδημο ελληνισμό
Το κτίριο της ΕΣΗΕΑ στην οδό Ακαδημίας
Το κτίριο της ΕΣΗΕΑ στην οδό Ακαδημίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιάννης Δημητρόπουλος

Νέα απώλεια για τη δημοσιογραφία. «Έφυγε» από τη ζωή η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με λύπη ανακοινώνει την απώλεια της δημοσιογράφου, σε ηλικία 82 ετών την Πέμπτη (19.02.2026).

Όπως αναφέρει η ΕΣΗΕΑ σε ανακοίνωσή της, η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου γεννήθηκε το 1944 στον Πύργο Ηλείας. Τη δημοσιογραφική της πορεία ξεκίνησε ως συντάκτης στο ελεύθερο και το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Ελληνικός Βορράς» το 1967.

Υπήρξε συνεργάτης πολλών περιοδικών ενώ από το 1970 έως τη συνταξιοδότησή της εργάστηκε στην ΕΡΑ, στη «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», το ραδιόφωνο για τον απόδημο ελληνισμό, όπου είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής «Το ραδιοφωνικό ταχυδρομείο της Φωνής της Ελλάδας: Μας ρωτάτε, σας απαντάμε». Για την προσφορά της στην Ομογένεια τιμήθηκε το 2024 με το Βραβείο Ευπρέπειας από τον Σύνδεσμο Ανταποκριτών Διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδος.

Παράλληλα με την επαγγελματική της ενασχόληση η συνάδελφος είχε εκδώσει ποιητικές συλλογές, για τις οποίες είχε βραβευτεί, ενώ ως ζωγράφος έλαβε μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά την αγαπητή συνάδελφο και συλλυπείται τους οικείους της και ιδιαίτερα τα παιδιά της Νατάσα, η οποία ακολούθησε τα επαγγελματικά της βήματα, και Νικόλα.

Τα στοιχεία κηδείας της Δέσποινας Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος θα γίνουν γνωστά με νεότερη ανακοίνωση.

14
