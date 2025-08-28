Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Πιερία: Δεν φορούσαν ζώνες οι τρεις επιβάτες του τροχαίου με την νεκρή 9χρονη – Μάχη για τη ζωή δίνει η αδερφή της

Η 35χρονη μητέρα που έχει τραυματιστεί ελαφρά συνελήφθη, αλλά μετά από εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κατερίνης αφέθηκε ελεύθερη
Το αυτοκίνητο μετά το τροχαίο δυστύχημα
Το αυτοκίνητο μετά το τροχαίο δυστύχημα \ Φωτογραφία delalis.gr

Μάχη για την ζωή της δίνει η 11χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης θύμα τροχαίου που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης (27.08.2025) στην Πιερία και στο οποίο έχασε τη ζωή της η 9χρονη αδερφή της.

Το τροχαίο δυστύχημα προκλήθηκε όταν η 35χρονη μητέρα των δύο κοριτσιών έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε και έπεσε σε δέντρο στην επαρχιακής οδού Κατερίνης –Δίου στην Πιερία.

Οπως διαπιστώθηκε τόσο η μητέρα όσο και τα δύο κορίτσια που επέβαιναν στο αυτοκίνητο δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας την ώρα του τροχαίου.

Η 35χρονη μητέρα που έχει τραυματιστεί ελαφρά συνελήφθη, αλλά μετά από εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κατερίνης αφέθηκε ελεύθερη. Στην μητέρα έγινε και αλκοτέστ το οποίο βγήκε αρνητικό.

Η οικογένεια που μένει μόνιμα στη Γερμανία επισκέφθηκε την  Ελλάδα για διακοπές, καθώς ο πατέρας των κοριτσιών είναι Έλληνας. Το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε το τροχαίο ανήκει στην πεθερά της 35χρονης.

Τροχαίο δυστύχημα στην Πιερία
Άμορφη μάζα το αυτοκίνητο μετά το τροχαίο δυστύχημα / Φωτογραφία odigos-pierias.gr

Η εννιάχρονη έχασε ακαριαία τη ζωή της και πυροσβέστες χρειάστηκε να την απεγκλωβίσουν από το όχημα, ενώ η αδελφή της είναι σε σοβαρή κατάσταση και οι γιατροί έκριναν σκόπιμη τη μεταφορά της στο Ιπποκράτειο όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Η μητέρα των κοριτσιών φέρει ελαφρά τραύματα και παραμένει στο νοσοκομείο Κατερίνης.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτιλύχθηκαν στο σημείο που έγινε το τροχαίο όταν πήγε εκεί ο πατέρας της οικογένειας. Δεν άντεξε το θέαμα με συνέπεια να μεταφερθεί και ο ίδιος στο νοσοκομείο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αθώοι οι τρεις κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τις φονικές πλημμύρες στην Μάνδρα
Η εισαγγελέας βέβαια είχε προτείνει την ενοχή του πρώην προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης και της αναπληρώτριας προϊσταμένης Τεχνικών Έργων, ενώ είχε εισηγηθεί την απαλλαγή της πρώην δημάρχου
Καταστροφές στην Μάνδρα Αττικής
Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκροί δύο 16χρονοι σε τροχαίο – Τους αναζητούσαν οι γονείς τους για ώρες
Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν αρκετή ώρα για να απεγκλωβίσουν τα θύματα - Ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπάθησε να φρενάρει πριν ξηλώσει συρματόπλεγμα και καρφωθεί σε χωράφι
Αυτοκίνητο
62
Newsit logo
Newsit logo