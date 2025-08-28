Πιερία: Δεν φορούσαν ζώνες οι τρεις επιβάτες του τροχαίου με την νεκρή 9χρονη – Μάχη για τη ζωή δίνει η αδερφή της

Μάχη για την ζωή της δίνει η 11χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης θύμα τροχαίου που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης (27.08.2025) στην Πιερία και στο οποίο έχασε τη ζωή της η 9χρονη αδερφή της.

Το τροχαίο δυστύχημα προκλήθηκε όταν η 35χρονη μητέρα των δύο κοριτσιών έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε και έπεσε σε δέντρο στην επαρχιακής οδού Κατερίνης –Δίου στην Πιερία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οπως διαπιστώθηκε τόσο η μητέρα όσο και τα δύο κορίτσια που επέβαιναν στο αυτοκίνητο δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας την ώρα του τροχαίου.

Η 35χρονη μητέρα που έχει τραυματιστεί ελαφρά συνελήφθη, αλλά μετά από εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κατερίνης αφέθηκε ελεύθερη. Στην μητέρα έγινε και αλκοτέστ το οποίο βγήκε αρνητικό.

Η οικογένεια που μένει μόνιμα στη Γερμανία επισκέφθηκε την Ελλάδα για διακοπές, καθώς ο πατέρας των κοριτσιών είναι Έλληνας. Το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε το τροχαίο ανήκει στην πεθερά της 35χρονης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εννιάχρονη έχασε ακαριαία τη ζωή της και πυροσβέστες χρειάστηκε να την απεγκλωβίσουν από το όχημα, ενώ η αδελφή της είναι σε σοβαρή κατάσταση και οι γιατροί έκριναν σκόπιμη τη μεταφορά της στο Ιπποκράτειο όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Η μητέρα των κοριτσιών φέρει ελαφρά τραύματα και παραμένει στο νοσοκομείο Κατερίνης.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτιλύχθηκαν στο σημείο που έγινε το τροχαίο όταν πήγε εκεί ο πατέρας της οικογένειας. Δεν άντεξε το θέαμα με συνέπεια να μεταφερθεί και ο ίδιος στο νοσοκομείο.