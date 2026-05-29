Πως έγινα αφίσα του ΠΑΣΟΚ το 1985: Η «μικρή Αννούλα» του Ανδρέα Παπανδρέου θυμάται – Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Η Γιάννα Βελισαρίδου γνωστή και ως «μικρή Αννούλα» της αφίσας της προεκλογικής εκστρατείας του Ανδρέα Παπανδρέου το 1985 μίλησε για όλα όσα έζησε στην αγκαλιά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε εκείνη την μεγαλειώδη συγκέντρωση και αφού το πρόσωπό της είχε γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα από τις αφίσες του ΠΑΣΟΚ.

Η Γιάννα Βελισαρίδου, ένα από τα πρόσωπα των ημερών μετά την αντιγραφή του σκηνοθετικού και επικοινωνιακού ευρήματος από τον Αλέξη Τσίπρα το βράδυ που ανακοίνωσε το νέο κόμμα του, ΕΛΑΣ στο Θησείο, μίλησε στο Mega και στην εκπομπή Buongiorno. Όπως είπε, στο ΠΑΣΟΚ οι επιτελείς του Ανδρέα Παπανδρέου έψαχναν κοριτσάκια 4 ετών προκειμένου να συμβολίζουν την πρώτη τετραετία της Αλλαγής.

«Τότε ήμουν 7 ετών», είπε αφήνοντας τους παρουσιαστές άναυδους. Και εξήγησε: «Το 4 ήταν συμβολικό για το ΠΑΣΟΚ. Έψαχναν κοριτσάκια 4 ετών και έδωσα 4 γαρίφαλα στον Ανδρέα Παπανδρέου για να συμβολίζουν την προηγούμενη 4ετια. Ήταν να πάρει μέρος η αδερφή μου στην φωτογράφιση που ήταν τότε 4 ετών αλλά είχε κοντό μαλλί και έμοιαζε με αγοράκι και ο φωτογράφος μου είπε έλα εσύ».

Η Γιάννα Βελισαρίδου εξήγησε ότι όλα προέκυψαν μέσα από συμπτώσεις. «Ο πατέρας μου είχε μαγαζί με φωτογραφικά είδη και τον ήξεραν όλοι. Ο φωτογράφος της καμπάνιας και φίλος του πατέρα μου επικοινώνησε μαζί του και μεταξύ σοβαρού και αστείου του είπε κάνουμε μια καμπάνια με 4χρονα κοριτσάκια δεν φέρνεις και την κόρη σου;»

Ρωτήθηκε τι θυμάται από εκείνη την ημέρα από τον Ανδρέα μίλησε για μια στιγμή μοναδική και είπε: «Ήταν πολύ έντονα όλα. Θυμάμαι πολλά γιατί ήταν έντονη η στιγμή και δεν ήταν στο πρόγραμμα όλο αυτό. Αλλά είχε απήχηση η αφίσα και ζήτησαν να παραβρεθώ μαζί του. Στα παρασκήνια μου είπαν να τρέξω να του προσφέρω τα γαρίφαλα, αλλά εγώ με τα εκατομμύρια του κόσμου κόλλησα και ήμουν και λίγο εσωστρεφής και δεν έβγαινα. Και τελικά έφυγα με φόρα. Στον Ανδρέα του ήρθε αυθόρμητα να με σηκώσει αγκαλιά και όπως με σήκωσε παραπάτησε και λίγο. Είχα τόσο ενθουσιασμό μετά αφού φώναζαν και το όνομά μου».

Για το Γιάννα και πως έγινε Άννα: «Το βαφτιστικό μου είναι Ιωάννα. Μικρή με φώναζαν Αννούλα και μέχρι το Γυμνάσιο έτσι με φώναζαν».

Για τον Αλέξη Τσίπρα και την αντιγραφή είπε: «Είναι ωραίο που τουλάχιστον μιμείται κάτι όμορφο και επιτυχημένο».

Η Γιάννα Βελισαρίδου είναι σήμερα δασκάλα πιλάτες και κινησιοθεραπεύτρια. «Πάντα είχα έφεση με τον χορό και με ενδιαφέρει πολύ αυτή η δουλειά», είπε.