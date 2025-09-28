Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στη δυτική Ελλάδα: Θυελλώδεις άνεμοι και σφοδρές καταιγίδες πλήττουν 10 περιοχές – Live η πορεία της

Σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβάθμισε η ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει από το βράδυ του Σαββάτου (27.09.2025) τη δυτική χώρα. Καταιγίδες και βροχές σαρώνουν τα νησιά του Ιονίου.

Σύμφωνα με το δελτίο, οι ισχυροί άνεμοι, οι καταιγίδες και η χαμηλές θερμοκρασίες –συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο- θα συνεχίζουν να πλήττουν μέχρι το βράδυ της Κυριακής 10 περιοχές: Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Άρτα και Πρέβεζα).

Τα φαινόμενα το βράδυ αναμένεται να είναι πιο έντονα με αποτέλεσμα ο κρατικός μηχανισμός να βρίσκεται επί ποδός για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων.

Οι άνεμοι θα πνέουν 7 μποφόρ στο Ιόνιο ενώ η θερμοκρασία θα ξεκινήσει από τους 23 βαθμούς και θα φτάσει το ανώτατο τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σύννεφα.

Δείτε ποιες περιοχές σαρώνει η κακοκαιρία:

Μήνυμα από το 112 στις επικίνδυνες περιοχές

Το Σάββατο στάλθηκε και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των 10 περιοχών ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα καιρικά φαινόμενα.

Μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει πως το χαμηλό βαρομετρικό που ήρθε στη χώρα μας από την Ιταλία είναι ικανό να προκαλέσει την πτώση τόνων νερού.

Στο μήνυμα του 112 αναφερόταν:

«Προειδοποίηση για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στις περιοχές σας από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου έως και τις βραδινές ώρες της Κυριακής. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε:

Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη και Λευκάδα,

Δυτική Στερεά, Νότια και

Δυτική Πελοπόννησο

Δείτε την ένταση των ανέμων:

Ο καιρός σήμερα 28.09.2025

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και το βράδυ στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Αρτας και Πρέβεζας).

Στα δυτικά βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά, που από το μεσημέρι στην κεντρική Στερεά και στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα ενταθούν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 και το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία , τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Αρτας και Πρέβεζας) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, που από το μεσημέρι στην κεντρική Στερεά και στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα ενταθούν.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 και το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το βράδυ στα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Εξασθένηση των ανέμων από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος και από το απόγευμα αραιές νεφώσεις. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Ο καιρός τη Δευτέρα 29-09-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 30-09-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη 01-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση.

Ο καιρός την Πέμπτη 02-10-2025

Νεφώσεις οι οποίες γρήγορα από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Εξαιρούνται η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στα οποία οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικους 5 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί 6 μποφόρ με σταδιακή ενίσχυση σε νότιους νοτιοανατολικούς 5 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια.