Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (16.01.2022) στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, με πολλούς αναγνώστες του newsit.gr να αναφέρουν ότι η σεισμική δόνηση των 5,4 Ρίχτερ έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο σεισμός των 5,4 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, καταγράφηκε λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής. Είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά του Άθου, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 19,3 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με αναγνώστες του newsit.gr, o σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της χώρας. Από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι και… την Αττική. Οι περισσότερες αναφορές έρχονται από αναγνώστες μας από την Χαλκιδική και την Θεσσαλονίκη. Η σεισμική δόνηση έγινε όμως αισθητή στη Δράμα, την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, την Λήμνο, την Λάρισα, τον Τύρναβο, ακόμα και την… Αττική.

«Διαμένουμε στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Έγινε αισθητός ο σεισμός, διάρκειας 6-8 δευτερολέπτων. Το πολύφωτο κουνιόταν για 30 δευτερόλεπτα, περίπου, με μικρές ταλαντώσεις, μετά το πέρας του σεισμού. Προσωπικά, κατάλαβα έναν μικρό σεισμό, διάρκειας 2 δευτερολέπτων, 10 δευτερόλεπτα πριν τον κύριο σεισμό» αναφέρει αναγνώστης του newsit.gr.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μέσα σε λίγα μόνο λεπτά μετά την καταγραφή του σεισμού των 5,4 Ρίχτερ το #σεισμός έγινε πρώτο trend στο Twitter.

Just felt a short #earthquake in south Halkidiki. Up and down motion like mild turbulence on an airplane. Lasted a few seconds. Small aftershock already. #Greece #σεισμός