Σέρρες: Το ποινικό παρελθόν του 16χρονου που κατηγορείται για τον θάνατο του ανήλικου – Ομολόγησε πως τον χτύπησε

Κανείς στην τοπική κοινωνία δε μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που «χτύπησε» την οικογένεια του 17χρονου, ο οποίος ξεψύχησε στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες αφού φέρεται πως δέχθηκε άγρια χτυπήματα από έναν 16χρονο. Οι γονείς του τον αναζητούσαν από το βράδυ της Δευτέρας (05.01.2026) αλλά κανείς δεν φανταζόταν πως το παιδί θα έχει αφήσει την τελευταία του πνοή. Στη σορό του βρέθηκαν σημάδια ξυλοδαρμού…

Ο 16χρονος που κατηγορείται για τα άγρια χτυπήματα κατά του 17χρονου στις Σέρρες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως χτύπησε τον ανήλικο επειδή έστελνε μηνύματα στην κοπέλα του. Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες, έχει απασχολήσει αρκετά τις αρχές. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί 2 φορές, είτε για ξυλοδαρμό ανήλικου είτε για κατοχή ναρκωτικών.

Η «κλίση» του προς την παραβατικότητα ξεκίνησε από όταν ήταν 11 χρόνων. Τότε τον είχαν πιάσει για μικροκλοπές.

Μετέπειτα, το 2021 μαζί με άλλα άτομα χτύπησαν βάναυσα έναν ανήλικο έξω από Λύκειο στις Σέρρες. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

2 χρόνια μετά συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά για κατοχή ναρκωτικών.

Πέρα από τις 2 συλλήψεις, είχε προσαχθεί αρκετές φορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πατέρας του δράστη πέθανε πριν κάποιους μήνες. Τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του φέρονται πως ήταν χρήστες ναρκωτικών. Οι θείες του προσπαθούσαν να πάρουν την επιμέλειά του αλλά η μητέρα του αρνιόταν.

Τελικά, την επιμέλεια κράτησε ο επιμελητής ανηλίκων της εισαγγελίας Σερρών.

3.000 τα ανήλικα θύματα ξυλοδαρμού μέσα στο 2025

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος αποκάλυψε πως ο 17χρονος ήταν νεκρός για ώρες, πριν βρεθεί από την αδελφή του στο υπόγειο του σπιτιού τους στις Σέρρες. Όταν εν τέλει μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα.

Σε δήλωσή του ο Μιχάλης Γιαννάκος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα αποκαρδιωτικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί σχετικά με τη βία μεταξύ ανήλικων. Τονίζει πως μέσα στο 2025 περίπου 3.000 παιδιά (ακόμη και δημοτικού) μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο, μετά από άγριο ξυλοδαρμό από ανήλικους. Αναφέρει μάλιστα πως το πρόβλημα με τη βία σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες είναι κάτι που θα έπρεπε να απασχολεί την κοινωνία, τονίζοντας πως πρέπει να βρεθεί τρόπος να περιοριστεί αυτή η απειλή.

«Είναι υποκρισία να δείχνουμε συντετριμμένοι με το θάνατο ενός ανήλικου παιδιού 17 χρόνων στις Σέρρες από ξυλοδαρμό από άλλον ή άλλους, όταν αδιαφορούμε για το μείζον κοινωνικό ζήτημα που είναι η ανεξέλεγκτη βία μεταξύ ανηλίκων. Το 17χρονο αγόρι έφθασε νεκρό στις 12.15 μεσημέρι σήμερα στο νοσοκομείο Σερρών με τους γιατρούς να μην μπορούν να προσφέρουν καμία βοήθεια. Το παιδί ήταν νεκρό ώρες.

Γιατί το νεκρό 17χρονο παιδί πήγε στο υπόγειο του σπιτιού του και δεν αναζήτησε βοήθεια αφού μεσολάβησε χρόνος από τα χτυπήματα που δέχθηκε; Τα στοιχεία από τη βία των ανήλικων προκαλούν σοκ. Το έτος 2025 3.000 ανήλικα παιδιά ακόμη και του δημοτικού έφθασαν στα νοσοκομεία της χώρας τραυματισμένα σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από τραυματισμούς από άλλα ανήλικα.

1.000 παιδιά προσήλθαν το 2025 τραυματισμένα στα δύο παιδιατρικά της Αττικής Παίδων Αγίας Σοφίας και Αγλαΐα Κυριακού. Συμπλοκές, μιμήσεις από το διαδίκτυο, μαχαιριές, σιδερογροθιές, εκβιασμοί, κουκουλοφόροι και ότι άλλα μπορείς να φανταστείς. Βία μέσα σε σχολεία ακόμη και σε δημοτικά, σε πλατείες, σε φροντιστήρια, στο δρόμο οπουδήποτε. Τι κάνουν οικογένειες, σχολεία και κράτος κοινωνικής προστασίας; Τίποτα. Δεν είναι ώρα για θλίψη, κλάματα. Ας αναλογισθούμε όλοι τις ευθύνες μας και να τα κάνουμε καλύτερα για να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο που είναι απειλή για τη κοινωνία μας. Φωνάζουμε εδώ και καιρό δίνουμε στοιχεία αλλά τίποτα», ανέφερε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα έγιναν το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο 17χρονος μαζί με έναν φίλο του συνάντησαν τυχαία τον 16χρονο. Το θύμα ήταν σε εξωτερικό χώρο και έπινε καφέ με την παρέα του. Ο καβγάς «μεταφέρθηκε» στον υπαίθριο χώρο της Μητρόπολης όπου εκεί φέρεται να τον χτύπησε ο 16χρονος.

Ο φερόμενος ως δράστης κατηγορείται πως έριξε αγκωνιά στο θύμα, με τη δικαιολογία πως έστελνε μηνύματα στην κοπέλα του.

Στη συνέχεια ο 17χρονος ένιωσε αδιαθεσία και γύρισε σπίτι του, προσπαθώντας να βρει ανακούφιση στο υπόγειο και χωρίς να πει σε κανέναν για τις ενοχλήσεις που αισθανόταν από τον ξυλοδαρμό του.

Οι γονείς του ξεκίνησαν να τον αναζητούν, χωρίς αποτέλεσμα. Λίγες ώρες αφού δήλωσαν την εξαφάνισή του, ανήμερα των Θεοφανίων, η αδελφή του τον βρήκε νεκρό στο υπόγειο και έχοντας σημάδια από ξυλοδαρμό.

Αν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι και απλά επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Οι αρχές έχουν συλλάβει ήδη τον 16χρονο ενώ αναζητείται και ο φίλος του που ήταν παρών στον άγριο ξυλοδαρμό.

Φίλος 17χρονου στο newsit.gr: Έχουμε σοκαριστεί όλοι

«Σήμερα το πρωί που ξύπνησα έμαθα τι έγινε από έναν άλλο φίλο μας που με κάλεσε. Το είδα και στις ειδήσεις αλλά δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Η αδελφή του τον βρήκε στο υπόγειο. Νωρίς το πρωί με πήρε τηλέφωνο η αδελφή του 9 φορές αλλά κοιμόμουν και δεν της απάντησα. Ήταν πολύ καλό παιδί και έχουμε σοκαριστεί όλοι» είπε ο φίλος του 17χρονου θύματος στο newsit.gr.

Η οικογένειά του 17χρονου και η τοπική κοινωνία αναμένεται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ώστε να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου του.