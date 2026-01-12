Σέρρες: Το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 17χρονος μετά την επίθεση από τον 15χρονο – Οι εκτιμήσεις και για δεύτερο ξυλοδαρμό

Τα κομμάτια του παζλ που τυχόν φωτίσουν σκοτεινά σημεία με τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου στις Σέρρες όπου άφησε την τελευταία του πνοή μετά τον ξυλοδαρμό που δέχτηκε από τον 15χρονο, ψάχνουν να βρουν οι αστυνομικές αρχές.

Την περασμένη Παρασκευή και μετά από τέσσερις και πλέον ώρες απολογίας ο 15χρονος δράστης προφυλακίστηκε για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου στις Σέρρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα η οικογένεια του θύματος αδυνατεί να πιστέψει ότι στον ξυλοδαρμό του Άγγελου συμμετείχε μόνο ένα άτομο. Κι αυτό γιατί όπως υποστηρίζει η πλευρά του 17χρονου τα χτυπήματα που δέχτηκε το ανήλικο παιδί ήταν τόσο σφοδρά αλλά και πάρα πολλά για να προήλθαν μόνο από ένα άτομο και ειδικά από τον συγκεκριμένο 15χρονο.

Όπως αποδείχτηκε από την ιατροδικαστική εξέταση ο 17χρονος είχε υποστεί ρήξη σπλήνας, καρδιάς και αορτής ενώ διαπιστωθήκαν και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι ο Άγγελος δεν δέχτηκε μόνο μία αγκωνιά κι δύο γροθιές που υποστήριζε ο 15χρονος αλλά πολλά περισσότερα και ισχυρότερα χτυπήματα.

Η αντίστροφη μέτρηση που οδήγησε στην τραγωδία ξεκίνησε στις εννέα το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (5/1/2025). Οι δύο ανήλικοι άρχισαν να διαπληκτίζονται στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης Σερρών με τον 15χρονο να χτυπά τον κατά δύο χρόνια μεγαλύτερο του Άγγελο. Όλα έγιναν για τα μάτια μια κοπέλα, καθώς όπως υποστήριξε ο δράστης τόσο στον ανακριτή, όσο και στους αστυνομικούς το θύμα έστελνε μηνύματα στο κορίτσι του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αιμόφυρτος ο 17χρονος αρχικά μεταφέρθηκε σε ένα κατάστημα τυχερών παιχνιδιών που βρίσκονταν σε κοντινό σημείο. Ο ανήλικος προσπάθησε να σκουπίσει το πρόσωπο του από τα αίματα, ενώ στη συνέχεια φιλικά του πρόσωπα τον μετέφεραν με αυτοκίνητο στην πολυκατοικία που διέμενε. Εκεί και σε ακάλυπτο χώρο του πολυώροφου κτιρίου τον εντόπισε νεκρό την επόμενη ημέρα το πρωί η αδερφή του.

Φωτογραφίες – ντοκουμέντα

Στις φωτογραφίες που παρουσιάζει το newsit.gr φαίνεται το σημείο που είχε αφήσει την τελευταία του πνοή ο ανήλικος. Για να φτάσει κάποιος στα σκαλιά που οδηγούν στο υπόγειο χώρο, θα πρέπει να διασχίσει αρκετά μέτρα και να διέλθει από είσοδο που βρίσκεται κάτω από την πολυκατοικία.

Εκτιμήσεις και για δεύτερο ξυλοδαρμό

Κι αν το περιβάλλον του θύματος πιστεύει ότι δεν υπήρχε μόνο ένας δράστης, ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις που υποστηρίζουν τοπ ενδεχόμενο ο 17χρονος να ξυλοκοπήθηκε και για δεύτερη φορά στο σημείο που βρέθηκε νεκρός.

Όλα τα παραπάνω έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών που χειρίζονται την υπόθεση και εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να τους δώσει νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τα ισχυρά χτυπήματα που προκάλεσαν τους σοβαρούς τραυματισμούς στα ζωτικά όργανα του 17χρονου να προήλθαν κι από κάποιο αντικείμενο, όπως για παράδειγμα από σιδηρογροθιά που να είχε περάσει στα δάχτυλα του ο δράστης.

Όλα τα παραπάνω θα ερευνηθούν ενδελεχώς από τις αστυνομικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα η οικογένεια του θύματος κάνει έκκληση σε οποίον μπορεί να είδε ή να άκουσε κάτι από το μοιραίο βράδυ της 5ης Ιανουαρίου να τους ενημερώσει.