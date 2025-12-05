Σπείρα διαρρηκτών «έγδυνε» σπίτια στην Αττική και εξαπατούσε ηλικιωμένους: 12 συλλήψεις

Σπείρα έκανε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική αλλά και απάτες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τέλος στη δράση των κακοποιών έβαλε η ελληνική αστυνομία, η οποία προχώρησε σε 12 συλλήψεις,. ενώ ταυτοποιήθηκαν 5 συνεργοί τους.

Επιπλέον, η αστυνομία εντόπισε σπίτι, όπου είχε στηθεί αυτοσχέδιο εργαστήριο αποσυναρμολόγησης και εξαγωγής κοσμημάτων και πολύτιμων λίθων, καθώς και περαιτέρω επεξεργασίας των κλεμμένων χρυσαφικών και κοσμημάτων που άρπαζε η σπείρα που έκανα διαρρήξεις και κλοπές στην Αττική.

Κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων, ρολογιών, τιμαλφών και πολύτιμοι λίθοι, πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, 9 κυνηγετικά φυσίγγια και φυσίγγιο πυροβόλου όπλου, σιδερογροθιά, μαχαίρι, κροτίδες, 6 «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα και 12.320 ευρώ

Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες 3ης Δεκεμβρίου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, -6- Ο.Π.Κ.Ε. και ομάδας Ε.Κ.Α.Μ., -12- άτομα, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη -4- άτομα, μεταξύ των οποίων και έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα της Χώρας.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, απάτες, διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, τα ναρκωτικά και τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και επικίνδυνη οδήγηση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και του Τ.Δ.Ε.Ε. Κηφισιάς, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση και διέπρατταν συστηματικά διακεκριμένες κλοπές από οικίες, καθώς και απάτες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), τα μέλη της οργάνωσης:

Έκαναν τις κλοπές μεσημβρινές, απογευματινές ή βραδινές ώρες και πήγαιναν σε διάφορες περιοχές της Αττικής προς αναζήτηση των σπιτιών – «στόχων», χρησιμοποιώντας επιχειρησιακά αυτοκίνητα,

Μόλις εντόπιζαν το σπίτι, κάποια μέλη της σπείρας πλησίαζαν με τα πόδια, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες ή καπέλα και φορώντας γάντια, έμπαιναν στο εσωτερικό, είτε μέσω ανασφάλιστων σημείων εισόδου (θύρες, μπαλκονόπορτες και παράθυρα), είτε με την παραβίαση αυτών με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων και έκλεβαν κυρίως χρηματικά ποσά και κοσμήματα,

Μετά, διέφευγαν από τα σημεία με γρήγορες κινήσεις, επιβιβαζόμενοι στο επιχειρησιακό τους αυτοκίνητο, στο οποίο παρέμενε ο «εγκέφαλος» της σπείρας ως οδηγός.

Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους

Παράλληλα με τις κλοπές σε σπίτια, τέσσερα μέλη της σπείρας, μαζί με άλλους συνεργούς τους, εξαπατούσαν ηλικιωμένους ανθρώπους.

Πιο αναλυτικά, τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένα άτομα και προσποιούμενοι τον λογιστή, προφασιζόμενοι την έκδοση υπέρ τους επιδομάτων ή οφειλή στην εφορία, τους έπειθαν να συγκεντρώνουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και χρυσαφικά, προκειμένου δήθεν να παραλάβουν άμεσα το επίδομα ή να διαγραφεί η οφειλή τους. Κατόπιν, πήγαιναν και παραλάμβαναν τα τιμαλφή δύο γυναίκες, μέλη της οργάνωσης, διαφεύγοντας στη συνέχεια με όχημα που οδηγούσε το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους ως εξής:

Ένας 29χρονος, ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και παράλληλα είχε αναλάβει την εύρεση των «επιχειρησιακών» οχημάτων, τα οποία οδηγούσε ο ίδιος κατά τις εγκληματικές πράξεις,

Μία 24χρονη, ήταν φυσικός αυτουργός των απατών, ενώ στρατολόγησε και εκπαίδευσε 22χρονη ως μέλος και παρείχε επιχειρησιακά αυτοκίνητα για τη δράση της οργάνωσης,

Επιχειρησιακά μέλη, τα οποία συμμετείχαν στη διάπραξη των κλοπών, μεταξύ των οποίων και 24χρονος που συμμετείχε επιπλέον και στη διάπραξη απατών,

Κλεπταποδόχοι της οργάνωσης, οι οποίοι παραλάμβαναν και απέκρυπταν τα κλεμμένα, ενώ 33χρονος, είχε φτιάξει στο σπίτι του επαγγελματικού επιπέδου εργαστήριο για την εξαγωγή πολύτιμων λίθων και την περαιτέρω επεξεργασία των κλεμμένων χρυσαφικών και κοσμημάτων,

Μέλη που παρείχαν ουσιαστική συνδρομή στην εγκληματική οργάνωση, διαθέτοντας «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα, τα οποία χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης κατά την εγκληματική τους δράση και

Μία 28χρονη, που παρείχε ουσιαστική συνδρομή στην εγκληματική οργάνωση, ενοικιάζοντας αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποίησαν τα μέλη της οργάνωσης κατά τη δράση τους.

Χαρακτηριστικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός ότι το ίδιο βράδυ, σε μικρό χρονικό διάστημα, οι κατηγορούμενοι έκαναν μέχρι και 5 κλοπές, ή σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Μέχρι στιγμής, έχει πιστοποιηθεί η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε 64 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών από σπίτια και 13 απάτες, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης από τη συνολική τους εγκληματική δραστηριότητα υπερβαίνει το ποσό των 775.000 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6 «επιχειρησιακά» Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

πλήθος κοσμημάτων, ρολογιών, τιμαλφών και πολύτιμοι λίθοι,

εξοπλισμός και εργαλεία του αυτοσχέδιου εργαστηρίου αποσυναρμολόγησης κοσμημάτων και εξαγωγής πολύτιμων λίθων,

πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας ορισμένα εκ των οποίων χρησιμοποιούνταν από τους δράστες, κατά την τέλεση των εγκληματικών πράξεων και tablet,

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων,

πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων,

ρουχισμός, τον οποίο φορούσαν οι δράστες κατά τη διάρκεια των εγκληματικών πράξεων,

κουκούλες τύπου full-face,

στελέχη καρτών sim,

9 κυνηγετικά φυσίγγια και φυσίγγιο πυροβόλου όπλου,

ζυγαριά ακριβείας,

μικροποσότητα κάνναβης,

καταγραφικά μηχανήματα και κάμερες ασφαλείας,

σιδερογροθιά,

αποδείξεις ανάληψης χρημάτων από πρακτορείο τυχερών παιγνίων συνολικού χρηματικού ποσού 7.992 ευρώ,

μαχαίρι 21 εκατοστών,

7 κροτίδες,

ζευγάρι χειροπέδες,

κάρτα τυχερών παιγνίων,

χειρόγραφες σημειώσεις,

πλήθος νομισμάτων από αλλοδαπές χώρες,

χρηματοκιβώτιο και

12.320 ευρώ.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των πολύμηνων ερευνών, είχαν εντοπισθεί και κατασχεθεί 3 επιχειρησιακά αυτοκίνητα της εγκληματικής οργάνωσης.

Επισημαίνεται ότι, 9 εκ των κατηγορουμένων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος 3 εξ’ αυτών έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.