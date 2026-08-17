Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: «Δεν είχαμε οπτική επαφή, νομίζαμε ότι πέσαμε σε καλώδια» – Τι κατέθεσαν οι διασωθέντες

Νέα στοιχεία για τη σύγκρουση στην Ψάθα, όπου δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στις 2 Αυγούστου 2026, έρχονται στο φως μέσα από τις καταθέσεις των δύο διασωθέντων. «Δεν είχαμε οπτική επαφή», φέρονται να κατέθεσαν στις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιλήφθηκαν το άλλο ελικόπτερο πριν από την πρόσκρουση και ότι αρχικά πίστεψαν πως είχαν πέσει πάνω σε καλώδια.

Η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα επικεντρώνεται πλέον στις εντολές που είχαν λάβει τα πληρώματα, στον τρόπο με τον οποίο γινόταν ο συντονισμός των εναέριων μέσων, αλλά και σε ένα κρίσιμο διάστημα περίπου 15 λεπτών πριν από το δυστύχημα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η κατάθεση των διασωθέντων ότι «δεν ξέραμε ότι συμμετείχε και άλλο, τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση».

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Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, το βράδυ της Δευτέρας(17.08.2026), οι δύο άνδρες που επέβαιναν στο ελικόπτερο και επέζησαν της σύγκρουσης κατέθεσαν τα προηγούμενα 24ωρα στην Αστυνομία, περιγράφοντας τι αντιλήφθηκαν τις τελευταίες στιγμές πριν από το δυστύχημα. «Δεν είχαμε οπτική επαφή», φέρονται να είπαν στους αστυνομικούς, εξηγώντας ότι δεν είδαν το άλλο ελικόπτερο με το οποίο τελικά συγκρούστηκαν.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περιγραφή τους για τη στιγμή της πρόσκρουσης. Όπως φέρεται να υποστήριξαν, όταν αισθάνθηκαν το χτύπημα δεν αντιλήφθηκαν ότι είχε προηγηθεί σύγκρουση με άλλο εναέριο μέσο.

«Νομίζαμε ότι πέσαμε πάνω σε καλώδια», ανέφεραν.

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«Η εντολή ήρθε από τη “Φλόγα”»

Οι αστυνομικοί φέρονται να ρώτησαν τους δύο διασωθέντες ποια ακριβώς εντολή είχαν λάβει πριν προσεγγίσουν το σημείο της ρίψης και από ποιον είχε δοθεί.

Σύμφωνα με την κατάθεσή τους, η εντολή προήλθε από τη «Φλόγα», την κωδική ονομασία του αξιωματικού που έχει την ευθύνη καθοδήγησης των εναέριων μέσων από το συντονιστικό ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.

Όπως υποστήριξαν, η οδηγία που έλαβαν ήταν σαφής: να περιμένουν να ολοκληρώσει τη ρίψη του το προπορευόμενο ελικόπτερο και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν τη δική τους βολή στο μέτωπο της φωτιάς.

«Οταν ολοκληρώσει τη βολή το προπορευόμενο ελικόπτερο, να κάνουμε και εμείς ρίψη», ήταν, σύμφωνα με όσα κατέθεσαν, η εντολή που είχαν λάβει.

Ωστόσο, στην κατάθεσή τους προστίθεται ακόμη ένα κρίσιμο στοιχείο: «Δεν ξέραμε ότι συμμετείχε και άλλο, τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση».

Ψάθα: Τα κρίσιμα 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται παράλληλα ένα χρονικό διάστημα περίπου 15 λεπτών πριν από το δυστύχημα, κατά το οποίο φέρεται να άλλαξαν οι συνθήκες συντονισμού των εναέριων μέσων στην Ψάθα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον συντονισμό στο συγκεκριμένο μέτωπο είχε αναλάβει υψηλόβαθμος αξιωματικός της Πυροσβεστικής, ο οποίος βρισκόταν στο έδαφος και είχε την ευθύνη να κατευθύνει τα ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Περίπου 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση, ωστόσο, ο συγκεκριμένος αξιωματικός φέρεται να αποχώρησε προκειμένου να μεταβεί σε άλλο σημείο για την αντιμετώπιση αναζωπύρωσης.

Με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο συντονισμός πέρασε τότε στον εναέριο συντονιστή. Πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο του μετώπου, στα Βίλια, και δεν είχε οπτική επαφή με όσα συνέβαιναν στην Ψάθα.

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και το κατά πόσο υπήρχε πλήρης εικόνα για τη θέση και τις κινήσεις όλων των εναέριων μέσων αποτελούν πλέον βασικά αντικείμενα της έρευνας.

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Τα ηχητικά στο μικροσκόπιο τριών πραγματογνωμόνων

Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια ανασύνθεσης των γεγονότων αναμένεται να διαδραματίσουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες με το Κέντρο Επιχειρήσεων.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη παραλάβει τα σχετικά ηχητικά αρχεία, μέσα από τα οποία αναμένεται να διερευνηθεί ποιες εντολές δόθηκαν, σε ποια χρονική στιγμή και ποια εικόνα είχαν οι αρμόδιοι για τα ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Για την αξιολόγηση του υλικού έχουν οριστεί τρεις πραγματογνώμονες, οι οποίοι καλούνται να εξετάσουν τις επικοινωνίες και να τις αντιπαραβάλουν με τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας.

Η μοιραία σύγκρουση

Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, ενώ τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στα Μέγαρα, στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας.

Βίντεο από το δυστύχημα έχει καταγράψει τα δύο ελικόπτερα να πλησιάζουν μέχρι τη στιγμή κατά την οποία σημειώνεται η σύγκρουση των ελίκων τους. Αμέσως μετά, το ένα ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες και κατέπεσε σε χαράδρα.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου και ο Ελληνας σύνδεσμος του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ τραυματίστηκαν ο Βρετανός πιλότος και ο Ελληνας μεταφραστής.