Σύρος: Σε νοσοκομείο της Αθήνας ο 13χρονος που σήκωσε οχιά και τον δάγκωσε – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας διεκομίσθη ο 13χρονος από τη Σύρο που σήκωσε οχιά από το έδαφος με αποτέλεσμα να τον δαγκώσει.

Αμέσως μετά την επίθεση, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου όπου οι γιατροί έκαναν τα πάντα για να αντιμετωπίσουν τις επιπλοκές από την δράση του δηλητηρίου της οχιάς. Τότε, αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθαρά για προληπτικούς λόγους.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου, το παιδί πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε κοινό θάλαμο και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι του.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Σχετικά με περιστατικό νοσηλείας 13χρονου παιδιού μετά από δάγκωμα δηλητηριώδους φιδιού πρέπει να αναφερθούν τα παρακάτω: Την Μ. Παρασκευή προσήλθε μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Γ.Ν. Σύρου 13χρονο παιδί το οποίο είχε δεχθεί δάγκωμα δηλητηριώδους φιδιού. Το παιδί ήταν σε καλή κλινική κατάσταση με σημειακό μόνο σύμπτωμα του δαγκώματος στο χέρι του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι εφημερεύοντες ιατροί και οι νοσηλευτές βάρδιας προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες πράξεις για την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών από την δράση του δηλητηρίου. Μετά την σταθεροποίηση της κατάστασης υπήρξε επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων και εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο για να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω απαραιτήτων ενεργειών.

Κατά κύριο λόγο για προληπτικούς λόγους και για την αποφυγή πιθανών παρενεργειών από την χορηγηθείσα αγωγή έγινε διακομιδή του παιδιού σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας. Από την επικοινωνία που έχει υπάρξει με το παιδιατρικό νοσοκομείο είναι γνωστό ότι το παιδί βρίσκεται εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο. Ευχόμαστε σύντομα να επιστρέψει στους δικούς του. Χριστός Ανέστη, Χρόνια πολλά».

Το χρονικό του ατυχήματος

Το ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, σε παραθαλάσσια περιοχή της Σύρου, την ώρα που το παιδί έκανε βόλτα με την οικογένειά του.

Τότε ο 13χρονος προσπάθησε να σηκώσει το φίδι από το έδαφος, χωρίς να καταλάβει τον κίνδυνο, με αποτέελσμα η οχιά να τον δαγκώσει.

Αμέσως επικράτησε πανικός, με την οικογένεια να καλεί το ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα στο σημείο και μετέφερε το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί του έδωσαν την απαραίτητη αγωγή και τον παρακολουθούν στενά.

Το περιστατικό έχει ανησυχήσει τους κατοίκους του νησιού, αφού τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί κατά διαστήματα φίδια σε διάφορες περιοχές των Κυκλάδων, ειδικά όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Οι αρχές υπενθυμίζουν σε όλους να είναι προσεκτικοί και να μην πλησιάζουν ή προσπαθούν να πιάσουν άγρια ζώα, για να αποφεύγονται τέτοιου είδους επικίνδυνα περιστατικά.