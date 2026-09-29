Θεσσαλονίκη: Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια – «Άθλιες εγκαταστάσεις, κακοποιητική συμπεριφορά» καταγγέλλουν συγγενείς ασθενών

«Λουκέτο» μπαίνει σήμερα (29.09.2026) στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς καν να έχει άδεια, ΜΕΘ ή και τον κατάλληλο αριθμό νοσηλευτών και γιατρών. Δικαστικoί επιμελητές σφραγίζουν την εν λόγω κλινική, μετά από την αποκαλυπτική έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αλλά και την απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα.

Ο ασκός του Αιόλου για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, άνοιξε μετά από καταγγελία και τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως προέκυψε, η κλινική είχε δημιουργήσει ογκολογικό τμήμα και έκανε χημειοθεραπείες σε ασθενείς, παρότι δεν υπήρχε καμία άδεια για αυτό.

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Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΑΔ, η κλινική διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διαχείριση κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, μεταξύ άλλων και θάλαμο βιολογικής ασφάλειας.

Δικαστικοί επιμελητές στην κλινική της Θεσσαλονίκης:

Αν κάποιος ψάξει τις κριτικές που έχει η συγκεκριμένη κλινική στο ίντερνετ, θα βρει πλήθος καταγγελιών. Μεταξύ αυτών ανύπαρκτη υγειονομική περίθαλψη, άθλιες εγκαταστάσεις, κακοποιητικές συμπεριφορές και χρέωση ακόμα και στο νερό. Συγγενής ασθενή αναφέρει μάλιστα πως τους πίεζαν να πληρώνουν μόνο με μετρητά.

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«Ότι χειρότερο για άνθρωπο κατάκοιτο που δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Η εμπειρία μας κράτησε λίγες μέρες ευτυχώς. Απαγορεύουν το επισκεπτήριο κάθε μέρα για τους δικούς τους λόγους και σε άνθρωπο ανήμπορο που δεν επικοινωνεί», αναφέρει ένας πολίτης.

«Απαράδεκτοι. Απορώ πως λειτουργεί ακόμη. Άθλιες εγκαταστάσεις, κακοποιητική συμπεριφορά προς τους ηλικιωμένους, ανύπαρκτη υγειονομική περίθαλψη στον χώρο, εκμεταλλευτές (μέχρι και το νερό το πληρώναμε)», γράφει άλλος.

«Κάναμε το λάθος και πήγαμε την μητέρα μου εκεί. Αφού δεν μας άφηναν να την δούμε πάρα μόνο στις 4 με 5 που φυσικά δεν προλαβαίνουμε λόγο δουλειάς, αφού μας υποχρέωναν να κάνουμε σελφ τεστ και να πληρώνουμε μόνο με μετρητά, να φοράμε μάσκα (που φυσικά από το προσωπικό κανένας δεν φορούσε), αφού μας απαγόρευαν επισκεπτήριο το Σαββατοκύριακο, την Δευτέρα το πρωί περιμένοντας την ενημέρωση από τον γιατρό μας είπε ότι απλά έφυγε ήσυχα στον ύπνο της. Εύχομαι το “καλό” που μας έκαναν οι υπεύθυνοι – ανεύθυνοι να το βρούνε μπροστά τους κάποια στιγμή στην ζωή τους. Ούτε από έξω μην περνάτε», γράφει άλλος.

«Φέραμε χθες την μητέρα μου, από δημοσιεύματα εικάσαμε πως είναι αυτή η κλινική»

Γυναίκα που μετέφερε για νοσηλεία την μητέρα της στην εν λόγω κλινική μόλις χθες, τη Δευτέρα, καταγγέλλει στο newsit.gr πως ακόμα δεν έχει καμία ενημέρωση από τους υπεύθυνους.

Ανέφερε μάλιστα πως υπέθεσε από δημοσιεύματα ότι η κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες είναι αυτή στην οποία μένει πλέον η ηλικιωμένη μητέρα της.

«Είναι η μητέρα μου, 95 χρονών, κατάκοιτη. Και το άσχημο για μας είναι ότι τη φέραμε χθες το μεσημέρι. Δεν μας ενημέρωσαν για τίποτα και από διάφορα δημοσιεύματα εικάσαμε ότι πρόκειται για αυτή την κλινική. Σήμερα μας είπε η προϊσταμένη ότι δεν ξέρει τίποτα, να περιμένουμε και ότι η μητέρα μας έχει όλες τις κανονικές παροχές που πρέπει να έχει. Την φέραμε γιατί είναι κατάκοιτη. Είναι υπερήλικας, δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί να τραφεί και φυσικά χρειάζεται ειδική βοήθεια. Μας σύστησε την κλινική κάποιος εξαιρετικός δικηγόρος λέγοντας πως είναι πάρα πολύ καλή. Μέχρι στιγμής από την κλινική δεν έχω καμία ενημέρωση», ανέφερε συγκεκριμένα.

«Η μητέρα μου νοσηλευόταν στην κλινική και πέθανε από αφυδάτωση»

Άλλος άνδρας σπάει την σιωπή του καταγγέλλοντας πως η μητέρα του νοσηλευόταν στην κλινική και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο με αφυδάτωση, από την οποία πέθανε λίγες ημέρες μετά.

«Την περίοδο της Covid, τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία κινήσεων με φυσικοθεραπεία. Πέθανε εδώ πέρα από αφυδάτωση. Όταν ξεκίνησε το πρόβλημα, την πήγαμε πίσω στο 424 και εκεί μας διέγνωσαν την αφυδάτωση. Της έδωσαν νερό να πιει η γυναίκα. Ήταν μέσα περίπου 20 ημέρες. Απ’ ότι κατάλαβα, η κλινική μάλλον δεν είχαν το απαραίτητο προσωπικό. Την πήραμε με το ασθενοφόρο. Δεν πέθανε εδώ. Πέθανε στο 424 σε δύο τρεις μέρες», ανέφερε συγκεκριμένα.

Χωρίς ΜΕΘ με ελλείψεις προσωπικού και γιατρούς χωρίς ειδικότητες

Τα ευρήματα της ΕΑΔ προκαλούν σοκ καθώς η κλινική φαίνεται να λειτουργούσε στον «αέρα», μέσα στην παρανομία και χωρίς μέτρα για την ασφάλεια πρώτα των ασθενών και μετά των εργαζομένων.

Στο συγκεκριμένο τμήμα δραστηριοποιούνταν και ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα. Δεν είχε υπογράψει καμία έγγραφη σύμβαση για την εργασία του στην εν λόγω κλινική.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΔ, ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα για ασθενείς του από το ιατρείο της κλινικής και στη συνέχεια προχωρούσε στη χορήγησή τους στο μη αδειοδοτημένο «ογκολογικό τμήμα».

Την προετοιμασία των φαρμάκων αναλάμβανε προσωπικό της κλινικής.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας χαρακτηρίζει τον γιατρό «συνυπεύθυνο για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος», επισημαίνοντας ότι η παροχή υπηρεσιών γινόταν σε χώρο που δεν προβλεπόταν στην άδεια λειτουργίας.

Τα ευρήματα στην εν λόγω υπόθεση δεν αφορούν μόνο το ογκολογικό τμήμα. Διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχαν έγγραφες συμβάσεις με συνεργαζόμενους γιατρούς, δεν διέθετε επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό και υπήρχαν ελλείψεις σε εργαζόμενους με προαπαιτούμενες ειδικότητες.

Το σημαντικότερο εύρημα αφορά τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία ΜΕΘ, παρότι αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία ως υποχρεωτική, ανάλογα με τη δυναμικότητα της κλινικής.