Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 29χρονης που κατηγορείται ότι άφησε μόνα τα τρία ανήλικα παιδιά της

Η γυναίκα συνελήφθη στη Σίνδο έπειτα από καταγγελία του εν διαστάσει συζύγου της
Περιπολικό
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Στη Σίνδο Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε και συνελήφθη η 29χρονη μητέρα, μετά από καταγγελία που προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της Ελληνικής αστυνομίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και τα τρία παιδιά είναι ηλικίας μικρότερης των 10 ετών. Η μητέρα τους τα άφησε μόνα στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη, όπως διαπίστωσε η Ελληνική αστυνομία.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων, ενώ η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Η καταγγελία, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
