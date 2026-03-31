Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ξανά η 77χρονη – Της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία του συζύγου της

Λίγες ώρες αφότου αφέθηκε ελεύθερη, συνελήφθη ξανά η 77χρονη που κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρους του ηλικιωμένου συζύγου της στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αξονική στην οποία υποβλήθηκε η σορός του 82χρονου φέρει προθανάτιες κακώσεις. Αυτό σημαίνει οτι η 77χρονη που συνελήφθη σήμερα (31.03.2026) στην Θεσσαλονίκη, φέρεται να τον ξαναχτύπησε το Σάββατο, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να πάθει ισχαιμικό επεισόδιο και να καταλήξει.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε νεκρός το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου μέσα στο σπίτι του στα Κουφάλια στη Θεσσαλονίκη, μετά από ειδοποίηση γείτονα προς την αστυνομία.

Οι αρχές, έσπευσαν στο σημείο και τον εντόπισαν πεσμένο στο δάπεδο, χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ εκτιμάται ότι παρέμενε σε αυτή την κατάσταση για αρκετές ώρες χωρίς να έχει λάβει καμία βοήθεια.

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί την πρώτη φορά η 77χρονη σύζυγος του 82χρονου, κατηγορούμενη για παράλειψη παροχής βοήθειας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν ενημέρωσε τις αρχές, παρότι ο άνδρας είχε καταρρεύσει από το μεσημέρι, η οποία αφέθηκε ελεύθερη μετά την κράτησή της.

Η χτεσινή δίκη για την υπόθεση αναβλήθηκε για σήμερα, λόγω απουσίας μαρτύρων. Η γυναίκα επίσης, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του νεκρού, πλέον, συζύγου της.