Θεσσαλονίκη: Τέλος στο θρίλερ με την τεμαχισμένη σορό στη θάλασσα – Ερωτική αντιζηλία πίσω από την άγρια δολοφονία

Στην άκρη του νήματος μιας υπόθεσης άγριας δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη έφτασαν οι αρχές λύνοντας το μυστήριο με την τεμαχισμένη σωρό που είχε βρεθεί τον Ιούνιο του 2022 μέσα στη θάλασσα.

Για τη δολοφονία συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης (27.05.2026) ένας από τους δράστες ενώ οι υπόλοιποι τρεις φέρεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Πρόκειται για έναν 38χρονο Πακιστανό, ιδιοκτήτη καταστήματος στη δυτική Θεσσαλονίκη, παντρεμένο με Ελληνίδα, με την οποία έχει αποκτήσει οικογένεια.

Μετά από αξιοποίηση ιατροδικαστικών ευρημάτων, μαρτυρικών καταθέσεων, βιντεοληπτικού υλικού, στοιχείων τηλεφωνικών επικοινωνιών και λοιπών ειδικών ανακριτικών πράξεων, ταυτοποιήσαν ως δράστες 4 ομοεθνείς του θύματος που ήταν από το Πακιστάν.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας ψαράς είχε εντοπίσει στις 19 Ιουνίου του 2022, στο Καλοχώρι μία ακέφαλη σωρό. Ένας άλλος ψαράς λίγες ημέρες αργότερα στην ίδια περιοχή είχε βρει ένα ανθρώπινο μέλος (που τελικά ήταν του ίδιου νεκρού), τυλιγμένο σε τσουβάλι γεμάτο με τούβλα και πέτρες.

Από την πρώτη στιγμή βρέθηκε μία πλαστική βάρκα που είχε χρησιμοποιηθεί στο Καλοχώρι εν αγνοία του ιδιοκτήτη της μετά από την έρευνα των αστυνομικών του Ανθρωποκτονιών.

Όταν επέστρεψε στο σημείο, διαπίστωσε πως η βάρκα βρισκόταν ακριβώς εκεί όπου την είχε αφήσει, αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση. Τα ίχνη που εντοπίστηκαν πάνω στο σκάφος αποδείχθηκαν καθοριστικά για την πρόοδο της έρευνας και οδήγησαν τις αρχές πιο κοντά στα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η βάρκα χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες μετά τη δολοφονία και τον τεμαχισμό του 29χρονου, στην προσπάθειά τους να εξαφανίσουν τα ίχνη του πετώντας τη σορό στη θάλασσα.

Ερωτική αντιζηλία

Η αστυνομική έρευνα έδειξε πως η δολοφονία του 29χρονου συνδέεται με προσωπικές διαφορές και ερωτική αντιζηλία. Σύμφωνα με τις Αρχές, το θύμα διατηρούσε σχέση με τη σύντροφο ενός 38χρονου άνδρα, στην επιχείρηση του οποίου εργαζόταν.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ακόμη ότι ο 38χρονος είχε καταγγείλει δύο φορές τον 29χρονο για ληστεία. Μετά τα περιστατικά αυτά, ο νεαρός απομακρύνθηκε από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο επέστρεψε αργότερα και φέρεται να συνέχισε να προσεγγίζει τη γυναίκα.

Τον Ιούνιο του 2022, ο 38χρονος και τρία ακόμη άτομα πληροφορήθηκαν την επιστροφή του 29χρονου στην περιοχή. Για να εντοπίσουν το σημείο όπου κρυβόταν, φέρονται να απήγαγαν φίλο του από την Ξάνθη, κρατώντας τον παρά τη θέλησή του επί δέκα ημέρες, μέχρι να αποκαλύψει πληροφορίες για το πού βρισκόταν το θύμα.

Αφού εντόπισαν τον 29χρονο, σύμφωνα με τη δικογραφία, τον δολοφόνησαν και στη συνέχεια τεμάχισαν τη σορό του, την οποία πέταξαν στη θάλασσα δεμένη με βαρίδια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων τριών εμπλεκομένων.