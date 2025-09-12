Τι είπε 18χρονη κόρη του συζυγοκτόνου στον Βόλο – «Και οι δύο φταίνε για εμένα, μας άφησαν στους δρόμους»

Η γυναικοκτονία στην Βόλο συγκλόνισε πριν λίγες εβδομάδες το πανελλήνιο, καθώς ένας άνδρας, δολοφόνησε τη σύζυγό του και μητέρα 4 παιδιών.

Ο 40χρονος, δολοφόνησε την 36χρονη μητέρα, μπροστά στα μάτια τους, το πρωί της Παρασκευής (22.08.2025) στον Βόλο, με το περιστατικό να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία και 4 παιδιά, να βρίσκονται ξαφνικά χωρίς τους γονείς τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νεαρή κοπέλα περιέγραψε στην εκπομπή Live News τον εφιάλτη που έζησε, με τον πατέρα της να σκοτώνει τη μητέρα της.

«Ο μπαμπάς μου δεν είχε δίκιο να σκοτώσει έναν άνθρωπο που τον αγαπούσε τόσο πολύ», είπε μεταξύ άλλων η 18χρονη.

Όπως είπε η 18χρονη, «με πήρε ο αδελφός μου τηλέφωνο και μου είπε ”έλα γρήγορα”. Μου λέει ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά». «Και οι δύο φταίνε για εμένα, μας άφησαν στους δρόμους», είπε η κοπέλα που μιλά για λάθη και από τους δύο της γονείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μητέρα μου είχε σχέση, ο μπαμπάς μου ζήλεψε», ανέφερε και περιέγραψε πως εκτός από καυγάδες και εντάσεις υπήρχαν και καλές ημέρες.

«Ο μπαμπάς αγαπούσε πολύ τη μητέρα μου», είπε όμως παραδέχτηκε πως το τελευταίο διάστημα πριν τη δολοφονία, οι καυγάδες είχαν αυξηθεί πολύ.

Μετά το έγκλημα ο πατέρας της εξαφανίστηκε σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη. Λίγες ώρες μετά ο καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος μίλησε με την 18χρονη κόρη του. Όπως περιέγραψε νεαρή κοπέλα, «με πήρε τηλέφωνο, μου λέει ”δεν ήθελα να το κάνω αυτό”».

Η 18χρονη, ανέφερε πως δεν έχει πάει να δει τον πατέρα της στη φυλακή και πως δεν είχε σηκώσει ποτέ χέρι, αλλά ήταν πολύ ζηλιάρης. Όπως τόνισε, προσπαθεί να γίνει καλύτερα κι ότι της λείπουν οι γονείς της.

Την μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους

Η μεγάλη κόρη του ζευγαριού ηλικίας 18 ετών τηλεφώνησε στο 100 κορίτσι ζητώντας βοήθεια και ανέφερε ότι, ο πατέρας της μαχαίρωσε τη μητέρα της στο σπίτι τους στο Βόλο στην οδό Κωνσταντά.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας υπήρχε η σορός της γυναίκας σε ύπτια θέση, φέροντας τραύματα στο λαιμό και στα πλευρά.

Δίπλα στη σορό βρίσκονταν δύο τα υπόλοιπα παιδιά του ζευγαριού, τρία ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 16 και 6 ετών και ένα ανήλικο αγόρι 13 ετών, τα οποία ανέφεραν ότι η νεκρή γυναίκα ήταν μητέρα τους.

Όπως είπαν από το πρωί της μοιραίας ημέρας, οι γονείς τους είχαν έντονους καβγάδες και λογομαχίες και όταν η μητέρα τους αποφάσισε να φύγει από το διαμέρισμα 1ου ορόφου όπου διαμένουν, ο πατέρας τους την ακολούθησε κρατώντας στο χέρι του ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος και την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου την χτύπησε με αυτό στο λαιμό και στα πλευρά, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.