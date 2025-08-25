Βόλος: Το μαρτύριο της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της – Η κακοποίηση και οι εκτρώσεις

Τον απόλυτο εφιάλτη ζούσε η 36χρονη γυναίκα η οποία δολοφονήθηκε από τα χέρια του συζύγου της στον Βόλο. Οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της στυγερής δολοφονίας κόβουν την ανάσα.

Η 36χρονη στην κυριολεξία μαρτύρησε στα χέρια του δολοφόνου της στον Βόλο. Το πόσο αδίστακτος ήταν φαίνεται από το γεγονός ότι τη σκότωσε μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποκάλυψη ότι την άφηνε επίτηδες έγκυο για να μην τον χωρίσει είναι αδιανόητη. «Την άφηνε επίτηδες έγκυο. Την βίαζε δηλαδή για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε έκτρωση συχνά», δήλωσε στον Alpha η αδελφή της 36χρονης.

Σύμφωνα με την ίδια, το ζευγάρι γνωρίστηκε από νεαρή ηλικία. Ωστόσο, η συμπεριφορά του άνδρα άλλαξε δραματικά όταν έκαναν παιδιά. «Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός, τη χτυπούσε», συμπλήρωσε περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε.

Από την Εισαγγελία του Βόλου δόθηκε εντολή για κατεπείγουσα κοινωνική έρευνα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του δήμου για τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας τα οποία παραμένουν υπό την εποπτεία συγγενών της 36χρονης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με εντολή της Εισαγγελίας, θα διερευνηθεί η νοσηλεία που είχε ο 40χρονος τον περασμένο Ιούνιο σε ψυχιατρείο και υπό ποιες συνθήκες αφέθηκε ελεύθερος.

Ο 40χρονος ζήλευε παθολογικά την 36χρονη σύζυγο του, και είχε εμμονή μαζί της. Είδε δύο μηνύματα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τον τύφλωσε η παράλογη ζήλια.

«Τώρα το τελευταίο καιρό μέσα στο μυαλό του έφτιαξε ένα σενάριο και το προχώρησε από μόνος του. Ότι η Όλγα τον απατούσε χωρίς όμως να έχει αποδείξεις οτιδήποτε. Είδε μόνο δύο μηνύματα. Αυτή αποφάσισε ότι δεν θέλει να είναι άλλο μαζί του, του το είπε και αυτός άργησε να το δεχτεί», είπε ο γαμπρός του.