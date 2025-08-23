Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος που δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του

Συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (23.8.25) ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας που τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την 36χρονη σύζυγό του το πρωί της Παρασκευής στον Βόλο.

Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο συνελήφθη από τους αστυνομικούς στην οδό Ευρυπίδου στο κέντρο της πρωτεύουσας της Μαγνησίας, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι όπου έγινε το έγκλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, γείτονας εντόπισε τον 40χρονο να είναι ξαπλωμένος μέσα στα χόρτα σε παλιό πάρκινγκ.

Ο δράστης της γυναικοκτονίας δεν έφερε αντίσταση στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο και τον συνέλαβαν

Την μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους

Η μεγάλη κόρη του ζευγαριού ηλικίας 18 ετών τηλεφώνησε στο 100 κορίτσι ζητώντας βοήθεια και ανέφερε ότι, ο πατέρας της μαχαίρωσε τη μητέρα της στο σπίτι τους στο Βόλο στην οδό Κωνσταντά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας υπήρχε πτώμα γυναίκας σε ύπτια θέση, φέροντας τραύματα στο λαιμό και στα πλευρά.

Δίπλα στη σορό βρίσκονταν δύο τα υπόλοιπα παιδιά του ζευγαριού, τρία ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 16 και 6 ετών και ένα ανήλικο αγόρι 13 ετών, τα οποία ανέφεραν ότι η νεκρή γυναίκα ήταν μητέρα τους.

Όπως είπαν από το πρωί της Παρασκευής, οι γονείς τους είχαν έντονους καβγάδες και λογομαχίες και όταν η μητέρα τους αποφάσισε να φύγει από το διαμέρισμα 1ου ορόφου όπου διαμένουν, ο πατέρας τους την ακολούθησε κρατώντας στο χέρι του ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος και την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου την χτύπησε με αυτό στο λαιμό και στα πλευρά, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Με ποινικό παρελθόν ο δράστης – Είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας

Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2025, ο δράστης της γυναικοκτονίας είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και μία ημέρα μετά αποφασίστηκε η εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική.

Την ίδια στιγμή, όπως αποδείχθηκε από την έρευνα των αρχών, ο 40χρονος ήταν γνωστός στις αρχές.

Έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για υποθέσεις ναρκωτικών και χρήση ναρκωτικών. Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία δεν έχει γίνει σε βάρος του αν και οι γείτονές τους στον Βόλο άκουγαν συχνά φωνές από το συγκεκριμένο σπίτι.

Όσον αφορά τα ανήλικα παιδιά που θρηνούν την μητέρα τους, βρίσκονται υπό την προστασία των συγγενών τους.

Βαρύ ποινικό παρελθόν έχει ο 40χρονος δράστης, σύμφωνα με την Αστυνομία:

Την 28/06/2025 από Αστυνομικούς του Α.Τ Βόλου, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, για την ακούσια ψυχιατρική του εξέταση, ένεκα απόπειρας αυτοκτονίας που είχε προβεί την 01:30 της ιδίας και αφού εξετάσθηκε από αρμόδιους Ψυχιάτρους, διαγνώσθηκε ότι χρήζει νοσηλείας και νοσηλεύθηκε στο Τμήμα Ψυχιατρικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Την 18/11/2024, είχε συλληφθεί από την Υ.Α Βόλου, για διοικητική απέλαση.

Την 09/10/2019 & την 24/10/2019, είχε συλληφθεί από την Υ.Α Βόλου για παράβαση Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών καθόσον κατείχε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (ακατέργαστη κάνναβη (χασίς).

Την 25/10/2018 έως 05/12/2018 κρατήθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, με ποινή φυλάκισης ενός έτους για παράβαση άρθρου 225 Π.Κ. «ψευδής ανωμοτί κατάθεση» & την 17/03/2020 έως 02/07/2020, κρατήθηκε στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης, με ποινή φυλάκισης τέσσερα έτη και έξι μήνες, για παράβαση άρθρου 187 Π.Κ. «εγκληματική οργάνωση» & Παράβαση Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών – πώληση ναρκωτικών ουσιών, πράξη για την οποία είχε συλληφθεί την 18/12/2019 από το Τ.Α Πέλλας.

Την 12/10/2013 & την 18/10/2013 είχε συλληφθεί από το Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας Καστοριάς, για παράβαση άρθρου 217 Π.Κ. «Πλαστογραφία» και Νομοθεσία Περί Αλλοδαπών – Ανεπιθύμητοι αλλοδαποί και παράνομη είσοδος και Απόφαση Τριμελούς Πλημ/κειου Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.