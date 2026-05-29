Ελλάδα

Το BeWell Festival 2026 by Allwyn επιστρέφει στο ΟΑΚΑ και μετατρέπει την Αθήνα στο μεγαλύτερο wellness playground της Ευρώπης

Το BeWell Festival 2026 by Allwyn επιστρέφει στο ΟΑΚΑ και μετατρέπει την Αθήνα στο μεγαλύτερο wellness playground της Ευρώπης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το μεγαλύτερο Fitness & Wellness Festival της Ευρώπης επιστρέφει ακόμα πιο μεγάλο, πιο immersive και πιο πολυδιάστατο από ποτέ. Το BeWell Festival 2026 by Allwyn δίνει ξανά ραντεβού στις 6 & 7 Ιουνίου 2026 στο ΟΑΚΑ, μετατρέποντας την Αθήνα στο απόλυτο σημείο συνάντησης της σύγχρονης wellness κοινότητας.

bewell festival

Δημιουργημένο από την Χριστίνα Μπόμπα και τον Σάκη Τανιμανίδη, το BeWell Festival δεν αποτελεί απλώς μία διοργάνωση. Είναι ένα ολόκληρο wellness ecosystem. Ένας πολυδιάστατος κόσμος εμπειριών που ενώνει την άσκηση, την αποκατάσταση, την ψυχική ισορροπία, τη γνώση, τη διασκέδαση και την ανθρώπινη σύνδεση μέσα από μία ενιαία βιωματική εμπειρία.

bewell festival

Μετά τη δυναμική ανάπτυξη των προηγούμενων ετών, από περίπου 8.000 επισκέπτες το 2024 σε περισσότερους από 20.000 το 2025, το φεστιβάλ στοχεύει φέτος να ξεπεράσει τους 30.000 επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως το πιο δυναμικά αναπτυσσόμενο wellness event στην Ευρώπη.

bewell festival

Για δύο ημέρες, το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται σε ένα τεράστιο fitness & wellness playground γεμάτο θεματικά zones, live experiences, workshops, performances και activations που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Από το εμβληματικό BeWell Stage με live workouts, music moments και μεγάλα shows, μέχρι το εντυπωσιακό Allwyn Challenge Field, εμπνευσμένο από τα μεγαλύτερα ninja-style obstacle courses παγκοσμίως, κάθε σημείο του φεστιβάλ έχει σχεδιαστεί ώστε ο επισκέπτης να μη μένει θεατής, αλλά να γίνεται μέρος της εμπειρίας.

challenge field

Edited in Tezza with: COASTAL, Contrast, & Saturation

Edited in Tezza with: COASTAL, Contrast, & Saturation

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει premium fitness experiences όπως το Strength Zone by Megafitness, το Fitness Lab by Technogym με AI-driven προπόνηση, το Cycling Station με περισσότερα από 60 stage bikes, αλλά και wellness & recovery εμπειρίες όπως το Pilates Pavilion με 50 reformers, το Zen Forest για yoga και meditation, καθώς και το Ice & Heat Ritual με sauna sessions και ice baths.

Edited in Tezza with: COASTAL, Contrast, & Saturation

bewell festival

bewell festival

Ξεχωριστή θέση στο φεστιβάλ έχουν επίσης οι holistic experiences, το πρωτοποριακό Sex Academy απο την Ειρήνη Χειρδάρη και την ομάδα της, το immersive Healing Temple, αλλά και το εντυπωσιακό Kids Playground, ένα ολόκληρο mini festival αφιερωμένο στα παιδιά, γεμάτο sports, STEM activities, yoga, arts & crafts και αμέτρητες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

bewell festival

bewell festival

bewell festival

Το BeWell Festival 2026 by Allwyn δεν είναι απλώς ένα διήμερο event. Είναι μια σύγχρονη, ολιστική εμπειρία ζωής. Ένας κόσμος όπου η κίνηση συναντά τη χαλάρωση, η γνώση συναντά τη διασκέδαση και η προσωπική ευεξία μετατρέπεται σε συλλογική εμπειρία.

Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
144
119
71
68
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τέλος στο θρίλερ με την τεμαχισμένη σορό στη θάλασσα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Ερωτική αντιζηλία πίσω από την άγρια δολοφονία
Για τη δολοφονία συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης (27.05.2026) ένας από τους δράστες ενώ οι υπόλοιποι τρεις φέρεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό
Θάλασσα
Δύο συλλήψεις για τη 17χρονη ΑμεΑ που την ξέχασαν για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη - Κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο
Χειροπέδες στον 58χρονο οδηγός του λεωφορείου και σε 46χρονη συνοδό, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου
ΑμεΑ
Newsit logo
Newsit logo