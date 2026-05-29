Το BeWell Festival 2026 by Allwyn επιστρέφει στο ΟΑΚΑ και μετατρέπει την Αθήνα στο μεγαλύτερο wellness playground της Ευρώπης

Το μεγαλύτερο Fitness & Wellness Festival της Ευρώπης επιστρέφει ακόμα πιο μεγάλο, πιο immersive και πιο πολυδιάστατο από ποτέ. Το BeWell Festival 2026 by Allwyn δίνει ξανά ραντεβού στις 6 & 7 Ιουνίου 2026 στο ΟΑΚΑ, μετατρέποντας την Αθήνα στο απόλυτο σημείο συνάντησης της σύγχρονης wellness κοινότητας.

Δημιουργημένο από την Χριστίνα Μπόμπα και τον Σάκη Τανιμανίδη, το BeWell Festival δεν αποτελεί απλώς μία διοργάνωση. Είναι ένα ολόκληρο wellness ecosystem. Ένας πολυδιάστατος κόσμος εμπειριών που ενώνει την άσκηση, την αποκατάσταση, την ψυχική ισορροπία, τη γνώση, τη διασκέδαση και την ανθρώπινη σύνδεση μέσα από μία ενιαία βιωματική εμπειρία.

Μετά τη δυναμική ανάπτυξη των προηγούμενων ετών, από περίπου 8.000 επισκέπτες το 2024 σε περισσότερους από 20.000 το 2025, το φεστιβάλ στοχεύει φέτος να ξεπεράσει τους 30.000 επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως το πιο δυναμικά αναπτυσσόμενο wellness event στην Ευρώπη.

Για δύο ημέρες, το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται σε ένα τεράστιο fitness & wellness playground γεμάτο θεματικά zones, live experiences, workshops, performances και activations που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Από το εμβληματικό BeWell Stage με live workouts, music moments και μεγάλα shows, μέχρι το εντυπωσιακό Allwyn Challenge Field, εμπνευσμένο από τα μεγαλύτερα ninja-style obstacle courses παγκοσμίως, κάθε σημείο του φεστιβάλ έχει σχεδιαστεί ώστε ο επισκέπτης να μη μένει θεατής, αλλά να γίνεται μέρος της εμπειρίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει premium fitness experiences όπως το Strength Zone by Megafitness, το Fitness Lab by Technogym με AI-driven προπόνηση, το Cycling Station με περισσότερα από 60 stage bikes, αλλά και wellness & recovery εμπειρίες όπως το Pilates Pavilion με 50 reformers, το Zen Forest για yoga και meditation, καθώς και το Ice & Heat Ritual με sauna sessions και ice baths.

Ξεχωριστή θέση στο φεστιβάλ έχουν επίσης οι holistic experiences, το πρωτοποριακό Sex Academy απο την Ειρήνη Χειρδάρη και την ομάδα της, το immersive Healing Temple, αλλά και το εντυπωσιακό Kids Playground, ένα ολόκληρο mini festival αφιερωμένο στα παιδιά, γεμάτο sports, STEM activities, yoga, arts & crafts και αμέτρητες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Το BeWell Festival 2026 by Allwyn δεν είναι απλώς ένα διήμερο event. Είναι μια σύγχρονη, ολιστική εμπειρία ζωής. Ένας κόσμος όπου η κίνηση συναντά τη χαλάρωση, η γνώση συναντά τη διασκέδαση και η προσωπική ευεξία μετατρέπεται σε συλλογική εμπειρία.